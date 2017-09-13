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    Замена Головина не связана с травмой

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин досрочно покинул поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». За три минуты до завершения основного времени матча в Португалии его заменил Константин Кучаев.

    «У Головина ничего серьезного, ногу свело просто», – заявил после матча источник, знакомый с ситуацией.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – ЦСКА закончился со счетом 1:2.

    ЦСКА неожиданно выиграл у «Бенфики». И это нелепая случайность

    Источник: Р-Спорт

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    13.09.2017 10:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 сентября 2017, 12:23

      Кучаева тоже нужно постепенно вводить в состав . Так что все ОК!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > dok66 13 сентября 2017, 18:27

      Пока мне Кучаев нравится, но уж больно мало он времени на поле проводит. Надо его как нибудь в старте поставить. Например, дома с "Тосно" или ещё с кем-то из подвала турнирной таблицы. А вот Жамалетдинов готов играть на любом уровне. Он явно не из пугливых. Нервы крепкие. Мне он в этом юного Акинфеева напоминает. Не суетится.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 сентября 2017, 11:15

      Слава Богу! Сегодня наряду с Вернблумом Головин как полевой игрок просто необходим! Их заменить некем!

      4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 сентября 2017, 11:03

      Терять сейчас никого нельзя, скамейки и так нет. А вот за футболки бы поменьше в центре поля тянул, уже 2 желтая на ровном месте за такое

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Аид666 13 сентября 2017, 11:38

      слишком часто фолит,может и подставить

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > himik2-62 13 сентября 2017, 11:42

      пока вроде помнит о действующей желтой, но неумышленно может и нарваться

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 сентября 2017, 10:35

      И это хорошо,игроков мало нельзя никого терять.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 сентября 2017, 10:26

      Головин молодец. Считаю что первый гол Цска его заслуга. После его удара мяч на угловой ушел. А после него и пенальти заработали)

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Jenea83 13 сентября 2017, 13:43

      Как и во второй он внёс свой вклад.

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      Рейтинг: +301

      23igkra 13 сентября 2017, 10:19

      Сугубо тактическая замена была

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