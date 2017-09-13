Замена Головина не связана с травмой

Кучаева тоже нужно постепенно вводить в состав . Так что все ОК!
Полузащитник ЦСКА Александр Головин досрочно покинул поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». За три минуты до завершения основного времени матча в Португалии его заменил Константин Кучаев.
«У Головина ничего серьезного, ногу свело просто», – заявил после матча источник, знакомый с ситуацией.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – ЦСКА закончился со счетом 1:2.
ЦСКА неожиданно выиграл у «Бенфики». И это нелепая случайность