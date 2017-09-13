Гончаренко назвал матч с «Бенфикой» лучшим для Оланаре в последнее время

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1) выразил мнение, что данная встреча стала одной из лучших для нападающего Аарона Оланаре.

В данной игре форвард провел на поле 67 минут, не отметился результативными действиями и был заменен.

– Оцените, пожалуйста, действия Оланаре. И его замена была вынужденной, или в любом случае планировалась в это время?

– Замена планировалась, но получилась вынужденной. Что касается его игровых действий, то это один из лучших его матчей за последнее время.