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    Гончаренко назвал матч с «Бенфикой» лучшим для Оланаре в последнее время

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1) выразил мнение, что данная встреча стала одной из лучших для нападающего Аарона Оланаре.

    В данной игре форвард провел на поле 67 минут, не отметился результативными действиями и был заменен.

    – Оцените, пожалуйста, действия Оланаре. И его замена была вынужденной, или в любом случае планировалась в это время?

    – Замена планировалась, но получилась вынужденной. Что касается его игровых действий, то это один из лучших его матчей за последнее время.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.09.2017 01:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +365

      BykAs 13 сентября 2017, 21:13

      После его ухода , игра коней как-то оживилась.

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 13 сентября 2017, 14:11

      Тренеру конечно виднее, но как по мне, так игры у него никакой.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 сентября 2017, 11:47

      Нападающий паршивый, но Кони порадовали.

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 13 сентября 2017, 10:01

      поздравляю конявых с победой. молодцы. хотелось бы, чтобы и Спартак сегодня выиграл.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 09:41

      Как только этого дуба заменили, так гол и получился.

      0
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 13 сентября 2017, 09:41

      ребята, если вот это один из лучших матчах, я боюсь представить, что такое худший его матч? 5 мячей в свои? Безобразный нападающий, заменив его, появилась острота и соответственно победили. А если быть честными перед собой, то судья был на стороне ЦСКА и по всем сводам правил и игре, армейцы максимум должны были играть в ничью, а то и проиграть. Все же грац грац гац, 3 очка есть, отличный старт.

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 сентября 2017, 09:31

      Ну...вообщем согласен. Если в предыдущих играх он только мешал, то вчера, даже старался и немного отвлекал на себя соперников.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 сентября 2017, 09:19

      Где это чудо умудрились найти?Гончаренко-приколист.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 сентября 2017, 08:34

      А что с травмой Оланаре? Она серьёзная? Где новости про это, Бомбардир? Ну конечно, написать про антирекорд Акинфеева куда важнее.

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset > BRO_football 13 сентября 2017, 08:53

      Так от ЦСКА еще никаких новостей. Что писать? Желтуху и догадки? Так тут этого итак хватает.

      1
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 13 сентября 2017, 05:49

      ждем продолжения,Спартак вперед!

      3
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