Фернандес: «ЦСКА готов бороться за выход из группы Лиги чемпионов»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1) выразил мнение, что московский клуб способен пробиться в плей-офф турнира.

Напомним, соперниками армейцев по группе А также являются «Манчестер Юнайтед» и «Базель».

«Знали, что нас ждет тяжелый матч, в котором португальские болельщики будут активно поддерживать свою команду. Однако мы были к этому готовы, и в итоге все сложилось хорошо. Вся команда счастлива.

Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх. Знаем, что будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы», – сказал Фернандес.