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    Фернандес: «ЦСКА готов бороться за выход из группы Лиги чемпионов»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1) выразил мнение, что московский клуб способен пробиться в плей-офф турнира.

    Напомним, соперниками армейцев по группе А также являются «Манчестер Юнайтед» и «Базель».

    «Знали, что нас ждет тяжелый матч, в котором португальские болельщики будут активно поддерживать свою команду. Однако мы были к этому готовы, и в итоге все сложилось хорошо. Вся команда счастлива.

    Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх. Знаем, что будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы», – сказал Фернандес.

    Источник: УЕФА

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    13.09.2017 00:46
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