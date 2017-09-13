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    Гришин: «По большому счету, Жамалетдинов дал ЦСКА три очка»

    Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился эмоциями после победы армейцев над «Бенфикой» (2:1) в Лиссабоне в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Специалист похвалил 20-летнего нападающего красно-синих Тимура Жамалетдинова, забившего победный мяч.

    «Футбол был захватывающий. ЦСКА, как мы и ожидали, искал шансы в контратаках, на свободных зонах или стандартах. Конечно, после того, как пропустили гол, не было уверенности, что ЦСКА отыграется. Но ребята молодцы, взяли себя в руки, забили пенальти, потом забили второй гол. Это очень хорошая, большая победа на данном этапе.

    Жамалетдинов хорошо вышел и сделал свое дело. Это игрок штрафной площади, и такие моменты он умеет использовать. Раньше говорили, что он забивает только на молодежном уровне, но сейчас человек вышел, создал момент и забил. По большому счету, Жамалетдинов дал ЦСКА три очка. У него мозги футбольные, очень неплохая футбольная школа. Там зона роста есть, причем очень приличная.

    Был ли пенальти? Мое мнение – мяч в руку попал, но, конечно, как говорится, момент на усмотрение судьи. Но если бы я был судьей, даже болея за ЦСКА… Но, по большому счету, это не наши проблемы. Это проблема «Бенфики», что она проиграла, а ЦСКА выиграл. Очень хороший вечер, все празднуют победу», – сказал Гришин в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 00:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 сентября 2017, 10:09

      Победа в первом матче и 3 очка в копилке, добытые в тяжелейшем матче, где соперник играл сильнее армейцев - есть, а победителей не судят. Удачи армейцам в следующих матчах ЛЧ!

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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 сентября 2017, 02:15

      Это заслуга всей команды ЦСКА, кроме Олонаре!
      Игроки ЦСКА успешно отбивались и ВЫИГРАЛИ!
      Пусть хоть так, но выигрывают.
      Всех с победой!
      Есть победный ПОЧИН в Лиге чемпионов!
      Теперь дело за Спартаком, а для Локомотива с Зенитом в Лиге Европы!
      Последние игры в Европе Спартак ПРОВАЛИВАЛ!!!
      Будем посмотреть, как там в Словении сыграет Спартак???
      А я что говорил!
      Можно носиться, как угорелые и пропустить два, а можно пешком ходить и забить тоже ДВА!
      ЦСКА не от хорошей жизни играл вторым номером!
      Состав и скамейка не усилили команду, а Гончаренко вынужден маневрировать в таком НЕЗАВИДНОМ положении.
      Доля везения в победе ЦСКА присутствует, а соперник БЕГАЛ, но проиграл.

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