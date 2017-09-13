Гришин: «По большому счету, Жамалетдинов дал ЦСКА три очка»

Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился эмоциями после победы армейцев над «Бенфикой» (2:1) в Лиссабоне в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Специалист похвалил 20-летнего нападающего красно-синих Тимура Жамалетдинова, забившего победный мяч.

«Футбол был захватывающий. ЦСКА, как мы и ожидали, искал шансы в контратаках, на свободных зонах или стандартах. Конечно, после того, как пропустили гол, не было уверенности, что ЦСКА отыграется. Но ребята молодцы, взяли себя в руки, забили пенальти, потом забили второй гол. Это очень хорошая, большая победа на данном этапе.

Жамалетдинов хорошо вышел и сделал свое дело. Это игрок штрафной площади, и такие моменты он умеет использовать. Раньше говорили, что он забивает только на молодежном уровне, но сейчас человек вышел, создал момент и забил. По большому счету, Жамалетдинов дал ЦСКА три очка. У него мозги футбольные, очень неплохая футбольная школа. Там зона роста есть, причем очень приличная.

Был ли пенальти? Мое мнение – мяч в руку попал, но, конечно, как говорится, момент на усмотрение судьи. Но если бы я был судьей, даже болея за ЦСКА… Но, по большому счету, это не наши проблемы. Это проблема «Бенфики», что она проиграла, а ЦСКА выиграл. Очень хороший вечер, все празднуют победу», – сказал Гришин в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».