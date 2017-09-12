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    Широков считает «Рубин» третьей силой в РФПЛ в нынешнем сезоне после «Зенита» и «Локомотива»

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что «Рубин» может стать третьим по силе клубом после «Зенита» и «Локомотива» в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Экс-полузащитник сборной России уверен, что казанцы способны завершить чемпионат в первой тройке-четверке.

    «Третьей силой назвал бы «Рубин». Команда Курбана Бердыева и сейчас идет в группе лидеров, несмотря на последнее поражение. Убежден, зимой казанцы будут еще мощнее. А с учетом того, что «Рубин», в отличие от других фаворитов чемпионата, игрой в еврокубках не обременен, именно он должен встать в лидирующую тройку-четверку к концу чемпионата», – сказал Широков.

    После девяти туров «Рубин» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. От лидирующего «Зенита» подопечные Курбана Бердыева отстают на семь очков, от «Локомотива» – на шесть.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2017 22:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 14 сентября 2017, 13:54

      думаю все же это Спартак а Локомотив четвертым

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 сентября 2017, 08:50

      Правильно считает,правда такой задачи,перед клубом не стоит.

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 13 сентября 2017, 14:57

      С клубом опять происходит что то непонятное. Да, пришел Бердыев, но простите, а играть кем? Зачес нужен был этот трансфер Жонатаса!? Единственный нападающий команды, зачем было его продавать?
      Я совершенно не убежден, что Рубин третья сила страны, так как с такой трансферной политикой не факт, что Рубин купит себе кого то зимой. А им нужен нападающий... И нападающий должен быть классным. Идея купить Дзюбу была бы неплохой, но вряд ли осуществимой.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Жентус 14 сентября 2017, 13:55

      Вы что же хотите за два месчца команду сделать - терпение уважаемый

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 13:56

      Какая третья сила без нападающих? Макс не нап по-определению, а атакующий полузащитник. А остальных всех продали. Зачем было продавать того негра, что в каждом матче забивал? За копейки же, за 8 лямов атаку команды убили. Вот теперь и будете сидеть у своей штрафной всей толпою.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 сентября 2017, 09:03

      в этом году выстрелит команда которая не числилась фаворитом типа Лестера в АПЛ это может быть и Локо и Рубин и тот же Краснодар

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 сентября 2017, 07:03

      согласен

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 13 сентября 2017, 06:42

      Но есть ещё и Спартак. НЕЧИСТАЯ СИЛА!!!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 13 сентября 2017, 06:05

      смешно еще и локо сила оказывается

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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 сентября 2017, 02:47

      Надеюсь так и будет...

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 13 сентября 2017, 00:10

      багама багама мама, в опу вые6ли Широкова Романа.....

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