Широков считает «Рубин» третьей силой в РФПЛ в нынешнем сезоне после «Зенита» и «Локомотива»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что «Рубин» может стать третьим по силе клубом после «Зенита» и «Локомотива» в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Экс-полузащитник сборной России уверен, что казанцы способны завершить чемпионат в первой тройке-четверке.

«Третьей силой назвал бы «Рубин». Команда Курбана Бердыева и сейчас идет в группе лидеров, несмотря на последнее поражение. Убежден, зимой казанцы будут еще мощнее. А с учетом того, что «Рубин», в отличие от других фаворитов чемпионата, игрой в еврокубках не обременен, именно он должен встать в лидирующую тройку-четверку к концу чемпионата», – сказал Широков.

После девяти туров «Рубин» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. От лидирующего «Зенита» подопечные Курбана Бердыева отстают на семь очков, от «Локомотива» – на шесть.