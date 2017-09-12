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    Руи Витория: «Бенфика», ЦСКА и «Базель» будут бороться за вторую путевку в плей-оф Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория накануне матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА поделился мнением о соперниках по группе A, в которой также выступают «Манчестер Юнайтед» и «Базель».

    Специалист подчеркнул, что считает манкунианцев фаворитами.

    «Очень сложная и в то же время ровная группа. Есть «Манчестер Юнайтед», который очень силен и пополнился сильными новичками. Там собраны фантастические игроки и фантастический тренер. А остальные три клуба будут, по-видимому, бороться за вторую путевку в плей-офф.

    Борьба будет очень упорной, но мы скажем свое слово. Наша команда в последние годы нередко выступала на групповом этапе и накопила хороший опыт. Мы верим в себя», – сказал Витория.

    Поединок «Бенфика» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: УЕФА

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    12.09.2017 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 12 сентября 2017, 21:09

      Всё верно.

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