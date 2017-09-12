Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» – четвертая команда Вальверде, с которой он участвует в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде примет участие в Лиге чемпионов с четвертой командой в своей карьере. Ранее испанский специалист выступал в самом престижном европейском турнире с «Олимпиакосом», «Валенсией» и «Атлетиком».

    Примечательно, что ни разу команды, возглавляемые Вальверде, не проходили дальше 1/8 финала турнира.

    Сегодня «Барселона» примет «Ювентус» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2017 19:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11