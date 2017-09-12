«Барселона» – четвертая команда Вальверде, с которой он участвует в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде примет участие в Лиге чемпионов с четвертой командой в своей карьере. Ранее испанский специалист выступал в самом престижном европейском турнире с «Олимпиакосом», «Валенсией» и «Атлетиком».

Примечательно, что ни разу команды, возглавляемые Вальверде, не проходили дальше 1/8 финала турнира.

Сегодня «Барселона» примет «Ювентус» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.