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    Лига чемпионов. «Спортинг» победил «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов на своем поле уступил «Спортингу».

    Лиссабонцы еще в первом тайме оправили в ворота команды из Пирей три мяча. В составе «львов» одним из голов отметился экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия.

    Все, что удалось сделать хозяевам во второй половине встречи, – это сократить счет усилиями Фелипе Пардо, отличившегося дважды.

    Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D

    Олимпиакос (Греция) – Спортинг (Португалия) – 2:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Думбия, 2; 0:2 – Мартиньш, 13; 0:3 – Фернандеш, 43; 1:3 – Пардо, 90; 2:3 – Пардо, 90+3.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 23:59
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