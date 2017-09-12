Черышев может провести свой первый матч за «Вильярреал» за последние семь месяцев

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев готов провести матч против «Астаны» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Как сообщается, российский игрок полностью восстановился от травмы левой ноги. Сам футболист ранее выразил надежду, что в сентябре начнет попадать в заявку на игры.

Черышев последний раз сыграл за «Вильярреал» 26 февраля, приняв участие в матче против «Реала» (2:3).



В минувшем сезоне россиянин провел в чемпионате Испании 11 матчей без результативных действий.