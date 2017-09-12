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    Черышев может провести свой первый матч за «Вильярреал» за последние семь месяцев

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев готов провести матч против «Астаны» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Как сообщается, российский игрок полностью восстановился от травмы левой ноги. Сам футболист ранее выразил надежду, что в сентябре начнет попадать в заявку на игры.

    Черышев последний раз сыграл за «Вильярреал» 26 февраля, приняв участие в матче против «Реала» (2:3).

    В минувшем сезоне россиянин провел в чемпионате Испании 11 матчей без результативных действий.

    Источник: Marca

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    12.09.2017 18:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2017, 21:39

      Про него уже пора забыть. Чтобы Черышеву нынче пробиться в сборную, он должен хотя бы мячей 10 в Примьере за сезон забить. А ему по силам - 2-3. И то, если травмы не продолжатся.

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      Рейтинг: +309

      MrSmit 12 сентября 2017, 20:26

      Потенциально подающий надежды...а ведь уже скоро третий десяток...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 сентября 2017, 19:52

      Хрустальный он очень. Ну, а так, по потенциалу и футбольной подготовке (школе) покруче отца будет.

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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 12 сентября 2017, 19:29

      Надеюсь что 7 месяцев без футбола не навредили его навыкам....

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 сентября 2017, 18:29

      Главное что бы опять не сломался

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