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    «Спартак» отправился на матч с «Марибором» без Джано и Зе Луиша

    «Спартак» отправился на выездной матч с «Марибором» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Тренерский штаб команды взял на игру 20 футболистов.

    «Спартак»: Артем Ребров, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша и Луис Адриано.

    Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет 13 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.09.2017 16:21
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2017, 22:38

      Еврокубки - не место для клубных междоусобиц, поэтому - удачи Спартаку в ЛЧ ! Победы покрупнее над Марибором! Надеюсь в этом матче увидеть тех мужиков, которые ЧР в прошлом году выиграли!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 12 сентября 2017, 19:54

      Без Зе будет тяжело,но верим в победу,тем более 2 тайм против камней вселил надежду,ну а что нам еще остается?) мы и вправду сектанты) но мы ,похоже,единственные сектанты,которые дождались прихода " спасителя,ВЕРИМ В МАССИМО И МУЖИКОВ,УДАЧИ НАМ ВСЕМ)

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 сентября 2017, 19:37

      Ладно Зе Луиш травмирован,но почему Джано не взяли-лично мне непонятно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      kanosa 12 сентября 2017, 19:31

      удачи Спартаку из Одессы!

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 сентября 2017, 18:44

      По любому должны побеждать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 сентября 2017, 18:42

      Победы вам в гостях, ребята!

      8
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB > chempion_cska 12 сентября 2017, 19:32

      Взаимно

      2
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      Рейтинг: +816

      diktatop > chempion_cska 12 сентября 2017, 19:33

      и вам удачи

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 сентября 2017, 18:31

      С Марибором и без Зе Луиша должны справиться. Вперёд Спартак!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 сентября 2017, 18:02

      Какая разница ! Спартак должен брать свои три очка у Марибора в гостях !

      2
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 сентября 2017, 17:55

      Победы Спартаку!

      4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 сентября 2017, 17:45

      Желаю только победы нашему Спартаку!Вперед РОССИЯ!Так же всех троллей прошу болеть за Спартак, за РОССИЮ!

      8
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Бугимен 12 сентября 2017, 18:28

      Сегодня за ЦСКА топим все!

      5
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