«Спартак» отправился на матч с «Марибором» без Джано и Зе Луиша

«Спартак» отправился на выездной матч с «Марибором» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Тренерский штаб команды взял на игру 20 футболистов.

«Спартак»: Артем Ребров, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша и Луис Адриано.

Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет 13 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.