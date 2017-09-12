Агент Ярмоленко не исключил в будущем переход футболиста в «Баварию»

Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко подтвердил, что его клиент входил в сферу интересов «Баварии». Как отметил Вадим Шаблий, он вел переговоры с клубом из Мюнхена.

«От интереса и переговоров до реальной сделки — длинный путь. Когда у меня спрашивают, есть ли конкретика, всегда отвечаю: «Конкретика — это когда подписан контракт». Никогда не любил, когда информация распространялась раньше времени.

Мы вели переговоры с «Баварией», встречались в Мюнхене с главным тренером команды Карло Анчелотти. Кто знает, может, в обозримом будущем Андрей ещe окажется в «Баварии», которая любит покупать игроков у «Боруссии». Но сейчас главное, чтобы он как можно быстрее адаптировался в Германии, выучил язык и играл в хороший футбол на таком уровне. Я уверен, что у него всe получится. Просто знаю его характер», — приводит слова агента «Команда №1».