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    Агент Ярмоленко не исключил в будущем переход футболиста в «Баварию»

    Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко подтвердил, что его клиент входил в сферу интересов «Баварии». Как отметил Вадим Шаблий, он вел переговоры с клубом из Мюнхена.

    «От интереса и переговоров до реальной сделки — длинный путь. Когда у меня спрашивают, есть ли конкретика, всегда отвечаю: «Конкретика — это когда подписан контракт». Никогда не любил, когда информация распространялась раньше времени.

    Мы вели переговоры с «Баварией», встречались в Мюнхене с главным тренером команды Карло Анчелотти. Кто знает, может, в обозримом будущем Андрей ещe окажется в «Баварии», которая любит покупать игроков у «Боруссии». Но сейчас главное, чтобы он как можно быстрее адаптировался в Германии, выучил язык и играл в хороший футбол на таком уровне. Я уверен, что у него всe получится. Просто знаю его характер», — приводит слова агента «Команда №1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 14:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2017, 16:11

      Понесло хохлов в раздолье)

      2
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      Рейтинг: +226

      Parker8 > ivanthebest 12 сентября 2017, 17:38

      Зависть?) Как там дела у Смолова в Боруссии?)

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Parker8 13 сентября 2017, 14:24

      Какая зависть? Господи... Просто нужно смотреть на вещи объективно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 сентября 2017, 15:29

      Да НАХ он нужен Баварии

      4
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