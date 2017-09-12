Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Хоффенхайма» Нагельсман готов заменить Анчелотти в «Баварии»

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман признался в любви к «Баварии». Как отметил специалист, он мечтает в обозримом будущем возглавить этот клуб.

    «Бавария» играет большую роль в моих мечтах. Я много лет жил в Мюнхене. Я родом из тех мест. Моя жена и мой малыш скоро переедут в Мюнхен, у нас там будет дом. Это наш родной город.

    Я очень счастлив в жизни, но приход в «Баварию» сделает меня еще счастливее», – заявил специалист.

    В 3-м туре чемпионата Германии «Бавария» в гостях уступила «Хоффенхайму» (0:2).

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2017 13:56
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 сентября 2017, 19:42

      походу, уже порешали этот вопрос, ждут только истечения контрактов тренеров. возможно, поэтому и трансферами не бомбили, ожидая прихода нового тренера. хотя зюле уже утянули из хоффенхайма как раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 12 сентября 2017, 18:11

      Надежды юношу питают ! Хотя чем черт не шутит !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 сентября 2017, 16:16

      Такие заявления просто так не делаются. А если сопоставить с информацией о том, что Анчеллотти зимой может возглавить китайский клуб, то вполне себе возможная вещь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Ferocious Frost 12 сентября 2017, 15:48

      У него контракт заканчивается зимой, надо менять если оба раза ПСЖ сольются и на 1 строчке в чемпионате не будут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 сентября 2017, 15:08

      да чтож такое только баварию обыграли сразу мешок всех ослабляет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 12 сентября 2017, 14:52

      ппц в таком возрасте ! Надеюсь и дальше будет так же прогрессировать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      oligarhiy 12 сентября 2017, 14:16

      Я только за!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11