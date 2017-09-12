Тренер «Хоффенхайма» Нагельсман готов заменить Анчелотти в «Баварии»

походу, уже порешали этот вопрос, ждут только истечения контрактов тренеров. возможно, поэтому и трансферами не бомбили, ожидая прихода нового тренера. хотя зюле уже утянули из хоффенхайма как раз.
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман признался в любви к «Баварии». Как отметил специалист, он мечтает в обозримом будущем возглавить этот клуб.
«Бавария» играет большую роль в моих мечтах. Я много лет жил в Мюнхене. Я родом из тех мест. Моя жена и мой малыш скоро переедут в Мюнхен, у нас там будет дом. Это наш родной город.
Я очень счастлив в жизни, но приход в «Баварию» сделает меня еще счастливее», – заявил специалист.
В 3-м туре чемпионата Германии «Бавария» в гостях уступила «Хоффенхайму» (0:2).