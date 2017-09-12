Защитник «Карабаха» Ржежничак рассчитывает выиграть группу Лиги чемпионов

Защитник «Карабаха» Якуб Ржежничак рассказал о целях своей команды на групповой этап Лиги чемпионов, который начнется для азербайджанской команды матчем в Лондоне против «Челси». Напомним, что в группе С также выступают «Атлетико» и «Рома».

«С нетерпением ждем этого матча. Мы уверены в себе, несмотря на то, что «Челси» – более классная команда. Мы не будем сдаваться и сделаем все возможное, чтобы постараться выиграть нашу группу.

В прошлом сезоне я играл против Альваро Мораты, когда выступал за «Легию». Надеюсь, у меня получится его остановить. Тогда в двух матчах против нас он забил один гол», – рассказал Ржежничак.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Карабах» состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.