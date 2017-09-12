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    Защитник «Карабаха» Ржежничак рассчитывает выиграть группу Лиги чемпионов

    Защитник «Карабаха» Якуб Ржежничак рассказал о целях своей команды на групповой этап Лиги чемпионов, который начнется для азербайджанской команды матчем в Лондоне против «Челси». Напомним, что в группе С также выступают «Атлетико» и «Рома».

    «С нетерпением ждем этого матча. Мы уверены в себе, несмотря на то, что «Челси» – более классная команда. Мы не будем сдаваться и сделаем все возможное, чтобы постараться выиграть нашу группу.

    В прошлом сезоне я играл против Альваро Мораты, когда выступал за «Легию». Надеюсь, у меня получится его остановить. Тогда в двух матчах против нас он забил один гол», – рассказал Ржежничак.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Карабах» состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.09.2017 10:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 сентября 2017, 03:27

      Ну удачи в ФИФА-18)))

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 12 сентября 2017, 23:25

      «Челси» – более классная команда. (с)
      ))) ну разве-что чуть-чуть)))

      0
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 12 сентября 2017, 21:15

      Удачи конечно.... Но курить всякую дрянь лучше завяжи.

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 12 сентября 2017, 16:52

      Карабах БААА - БАХ!
      И всех нах.

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 сентября 2017, 13:27

      Для КАРАБАХА это новая страница.Даже при проигрыше молодцы.В группе три Евро гранды.Против них немного сможет противопоставить КАРАБАХ.
      УДАЧИ КАРАБАХУ!!!

      0
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      Рейтинг: +118

      clozzi 12 сентября 2017, 12:40

      главное настрой:) удачки ему и хорошегог настроения))

      0
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      Рейтинг: +141

      datura 12 сентября 2017, 12:01

      всех порвут! :)))

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 12 сентября 2017, 11:26

      после шерифа и попенгагена......ну короче челси так себе)))))))))

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 12 сентября 2017, 10:20

      Весёлый парень.

      2
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 12 сентября 2017, 10:20

      Если только отсчет будут с низа таблицы вести то да!

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