Ди Франческо: «Возможно, футбол «Атлетико» не столь красив, но практичен»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал в чем может заключаться секрет успеха его команды в предстоящей встрече с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«У команд Диего Симеоне свое видение футбола. Они знают, чего хотят, и добиваются результата. Возможно, это не столь красиво, но практично. От своей команды я хочу предельно высокой организации игры. Нам нельзя терять плотности рядов.

Мне потребовался бы день, чтобы объяснить свою философию, не могу описать ее в двух словах. У нас есть задумки, как осложнить жизнь сопернику, пусть я и не могу огласить их публично. Нам нужны футболисты, которые смогут взять на себя ответственность, игроки с характером», – заявил Ди Франческо.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Атлетико» состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.