Черчесов: «Акинфеев – номер один в сборной. Никаких сомнений в этом нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что голкипер «Зенита» Андрей Лунев на данный момент не готов стать первым номером в национальной команде. По мнению специалиста, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не дает поводов усомниться в своем мастерстве.

– Лунев в этом сезоне выглядит классно. Акинфеев по-прежнему первый номер в сборной?

– На сегодняшний день он не только номер один, но и капитан команды. Лунев – молодец, что добавил. Есть десять лет, которые Акинфеев на высшем уровне отыграл, этого не отнимешь. Но есть и сегодняшний день, когда нужно подтверждать. И Акинфеев подтверждает.

В Лиге чемпионов ЦСКА вышел в групповой турнир, Акинфеев четыре раза на ноль сыграл, сейчас в чемпионате хорошо действует. В этом плане у нас никаких сомнений нет.

Лунев: «Готов ли сместить Акинфеева в сборной? Решать тренеру»