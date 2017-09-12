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    Черчесов: «Акинфеев – номер один в сборной. Никаких сомнений в этом нет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что голкипер «Зенита» Андрей Лунев на данный момент не готов стать первым номером в национальной команде. По мнению специалиста, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не дает поводов усомниться в своем мастерстве.

    – Лунев в этом сезоне выглядит классно. Акинфеев по-прежнему первый номер в сборной?

    – На сегодняшний день он не только номер один, но и капитан команды. Лунев – молодец, что добавил. Есть десять лет, которые Акинфеев на высшем уровне отыграл, этого не отнимешь. Но есть и сегодняшний день, когда нужно подтверждать. И Акинфеев подтверждает.

    В Лиге чемпионов ЦСКА вышел в групповой турнир, Акинфеев четыре раза на ноль сыграл, сейчас в чемпионате хорошо действует. В этом плане у нас никаких сомнений нет.

    Лунев: «Готов ли сместить Акинфеева в сборной? Решать тренеру»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2017 01:30
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 сентября 2017, 14:29

      Ясно одно, на ЧМ-2018 боевой сборной не будет. Ну и менять Черчесова уже поздно, да и кто его поменяет?!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 09:49

      Вчера опять Гарик пукнул, гол в свой ближний угол прозевал. Не пора ли Саламычу на мыло?

      0
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 12 сентября 2017, 14:07

      Пора менять его уже сейчас, потом будет поздно уже

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      Рейтинг: +60

      stalingradec 12 сентября 2017, 12:52

      хоть и делает ляпы,за то тащит то что другие нет,запоминается только плохое,а вы вспомните сколько он тащил!!!

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 12 сентября 2017, 11:37

      Конифей уже давно должен был уступить место в сборной, хотя-бы после позора на прошлом ЧМ. Я думаю на него сказывается давление типа вся страна в тебя верит, ты должен спасти игру. и он на крупных турнирах начинает делать ляпы. после тяжелых травм он стал побаиваться играть на выходах.

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      Рейтинг: +585

      tilvan > Victor.Vings 12 сентября 2017, 15:47

      выходы - фейл большинства вратарей. у конифея залетает почти все, что выше его плеч в створ летит

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 12 сентября 2017, 11:27

      да отличный вратарь хоть иногда и привозит свои ворота из-за ошибок ляпов

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 сентября 2017, 11:18

      ну да

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      Рейтинг: +4934

      polt 12 сентября 2017, 10:37

      "Есть десять лет, которые Акинфеев на высшем уровне отыграл, этого не отнимешь. Но есть и сегодняшний день, когда нужно подтверждать. И Акинфеев подтверждает". Это старые заслуги. Акинфеев уже боится мяча, перестал его сразу ловить руками, только отбивает. №1 под большим вопросом.

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      Рейтинг: +24996

      bset 12 сентября 2017, 08:37

      За Лунева радостно. Буквально пару лет назад играл в ПФЛ за Калугу. А теперь кандидат на первый номер в сборной.

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      Рейтинг: +112

      Ведмедь.. 12 сентября 2017, 08:26

      Тут трудно не согласиться с Черчесым,такой рекорд в ЛЧ никому не побить,кроме самого Канифеева.

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