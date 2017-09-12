Черчесов: «Акинфеев – номер один в сборной. Никаких сомнений в этом нет»

Ясно одно, на ЧМ-2018 боевой сборной не будет. Ну и менять Черчесова уже поздно, да и кто его поменяет?!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что голкипер «Зенита» Андрей Лунев на данный момент не готов стать первым номером в национальной команде. По мнению специалиста, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не дает поводов усомниться в своем мастерстве.
– Лунев в этом сезоне выглядит классно. Акинфеев по-прежнему первый номер в сборной?
– На сегодняшний день он не только номер один, но и капитан команды. Лунев – молодец, что добавил. Есть десять лет, которые Акинфеев на высшем уровне отыграл, этого не отнимешь. Но есть и сегодняшний день, когда нужно подтверждать. И Акинфеев подтверждает.
В Лиге чемпионов ЦСКА вышел в групповой турнир, Акинфеев четыре раза на ноль сыграл, сейчас в чемпионате хорошо действует. В этом плане у нас никаких сомнений нет.
Лунев: «Готов ли сместить Акинфеева в сборной? Решать тренеру»