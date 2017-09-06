Лунев: «Готов ли сместить Акинфеева в сборной? Решать тренеру»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился своими перспективами относительно выступлений в сборной России.

Напомним, ранее 25-летний вратарь провел за национальную команду 90 минут в товарищеском матче против «Динамо» (3:0).

— Эксперты называют вас главным конкурентом Игоря Акинфеева за место основного голкипера сборной России. Вы считаете себя человеком, способным вытеснить из основы национальной команды ее старожила Акинфеева?

— Как я могу себя таким считать... Игорь уже больше десяти лет уверенно играет на самом высоком уровне. Посмотрим, будем работать, а там уже тренеру решать. Кто будет сильнее на данный конкретный момент, тот, наверное, и будет играть.

— Многие сетуют на то, что Акинфеев систематически допускает ошибки в решающих матчах сборной России...

— Одно дело, когда это говорят корреспонденты, комментаторы, журналисты, и совершенно другое, когда тренеры, непосредственно работающие с ним в клубе и сборной... Поживем, увидим, что дальше будет.