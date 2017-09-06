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    Лунев: «Готов ли сместить Акинфеева в сборной? Решать тренеру»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился своими перспективами относительно выступлений в сборной России.

    Напомним, ранее 25-летний вратарь провел за национальную команду 90 минут в товарищеском матче против «Динамо» (3:0).

    — Эксперты называют вас главным конкурентом Игоря Акинфеева за место основного голкипера сборной России. Вы считаете себя человеком, способным вытеснить из основы национальной команды ее старожила Акинфеева?

    — Как я могу себя таким считать... Игорь уже больше десяти лет уверенно играет на самом высоком уровне. Посмотрим, будем работать, а там уже тренеру решать. Кто будет сильнее на данный конкретный момент, тот, наверное, и будет играть.

    — Многие сетуют на то, что Акинфеев систематически допускает ошибки в решающих матчах сборной России...

    — Одно дело, когда это говорят корреспонденты, комментаторы, журналисты, и совершенно другое, когда тренеры, непосредственно работающие с ним в клубе и сборной... Поживем, увидим, что дальше будет.

    Источник: Известия

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    06.09.2017 18:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 6 сентября 2017, 21:30

      Сезон покажет кто лучше кипер страны

      5
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 сентября 2017, 21:08

      Интересно с каким выражением лица журналист провоцировал Лунева прокомментировать знаменитые ошибки Акинфеева на ЧМ и КК? Наверное с затаенной надеждой, что сейчас Лунев что-нибудь такое скажет, что Акинфееву не понравится, и кирдык дружеской атмосфере в сборной. Начнется столь любимый нашими журналистами неразвозный скандальчик. Но Лунев оказался не дурак, и надеждам журналиста не суждено было сбыться.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 сентября 2017, 20:42

      Сначала Малафеева считали главным конкурентом Акинфеева, потом Лодыгина, потом Джанаева. Ну и где теперь они все?!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 > BRO_football 6 сентября 2017, 22:45

      Малофеев хорошо сыграл 2003 в стыковых . И мы на Евро.Остальные досих пор играют значит шансы есть.
      .


      0
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      Рейтинг: +1289

      каа > BRO_football 7 сентября 2017, 07:11

      А добавь сюда Шунина, Песьякова, Реброва ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 сентября 2017, 20:00

      до чм ещё далеко,кто его знает как повернётся

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 сентября 2017, 18:55

      И зачем Лунёва тянуть за язык? На месте Акинфеева ему пока стоять не доводилось по-настоящему. Но на сегодня он точно - номер один

      2
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 6 сентября 2017, 18:43

      Лунев во всех интервью очень тактичен. Молодец парень, скромный.

      8
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