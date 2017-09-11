Ловчев: «На игру «Зенита» и ЦСКА тошно смотреть. Только «Спартак» хоть как-то радует»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после окончания 9-го тура РФПЛ остался недоволен игрой «Зенита» и ЦСКА, а также отметил выступление «Спартака».

Напомним, сине-бело-голубые сыграли вничью с «Динамо» (0:0), красно-синие обыграли «Амкар» (1:0), а действующие чемпионы России одержали победу над «Рубином» (1:0).

«Зенит» – «Динамо», «Амкар» – ЦСКА – смотреть на это было невозможно. Запомнился только удар Панченко. А все эти питерские новички, купленные за хорошие деньги, ничего не могли противопоставить динамовцам. А ведь команда только вернулась из первой лиги.

Что армейцы, что зенитовцы за два тайма ничего не создали, на их игру тошно смотреть. Один «Спартак» хоть как-то порадовал болельщиков игрой», – сказал Ловчев.