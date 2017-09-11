Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «На игру «Зенита» и ЦСКА тошно смотреть. Только «Спартак» хоть как-то радует»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после окончания 9-го тура РФПЛ остался недоволен игрой «Зенита» и ЦСКА, а также отметил выступление «Спартака».

    Напомним, сине-бело-голубые сыграли вничью с «Динамо» (0:0), красно-синие обыграли «Амкар» (1:0), а действующие чемпионы России одержали победу над «Рубином» (1:0).

    «Зенит» – «Динамо», «Амкар» – ЦСКА – смотреть на это было невозможно. Запомнился только удар Панченко. А все эти питерские новички, купленные за хорошие деньги, ничего не могли противопоставить динамовцам. А ведь команда только вернулась из первой лиги.

    Что армейцы, что зенитовцы за два тайма ничего не создали, на их игру тошно смотреть. Один «Спартак» хоть как-то порадовал болельщиков игрой», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2017 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      VVVnnn 12 сентября 2017, 19:05

      Человек - качели, ну ппц.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 12 сентября 2017, 15:17

      вот он недоделанный то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      kiril1986 12 сентября 2017, 11:16

      Игра Зенита и ЦСКА не так радует но обе команды выиграли у Спартака))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 сентября 2017, 10:38

      Есть правда в его словах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > OfaZavr 12 сентября 2017, 12:01

      да и Спартак играл слабо, только после индивидуальных действий Квинси завелся, если бы он не забил, игра боюсь была бы такой же, как и Цска с Зиной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 сентября 2017, 10:09

      В целом, он прав. Тошно. Только Зенит купил себе три состава, а ЦСКА- ни одного игрока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 12 сентября 2017, 10:01

      Если б Зенит и ЦСКА играли б как Спартак, то они были бы где то на 8 месте.. но они, со своей никудышной игрой занимают 1 и 4 места соответственно. Я. возможно, ничего не понимаю в футболе, но Женя сообщил бредовую информацию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 12 сентября 2017, 06:10

      Новые стадионы надо оберегать, запретить, извиняюсь, рыгать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 12 сентября 2017, 02:01

      Женя(Ловчев), что же ты говорил пару - тройку туров назад? Посмотри в таблицу, разве что-то изменилось? рАЗВЕ ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО Кроме построенного стадиона за 16-ть лет, нет ничего хорошего! В стратегии и тактики развития клуба "Спартак" "упал " в бездну! "Эфект" "Лестера" не в счет - "спартак" не знает, что ему делать с Этим чемпионством! Да и кому там знать? Свох воспитанников нет,(не в старте, не в передовых командах) а лигионеры играют только за деньги Федуна!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11239

      alp > 777+ 12 сентября 2017, 10:02

      это по спартаковски - обосрать своих при проигрыше и вручить ему же кубок ЛЧ после победы над условным "Лучем-Энергией" да простят меня парни с Владивостока...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      kiril1986 11 сентября 2017, 23:51

      Ну может игра Зенита и ЦСКА не так радует))за то в турнирной таблице Спартак не радует))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 11 сентября 2017, 23:26

      СЛАВА БОГУ МЫ ВЫЗДОРОВЕЛИ !!! И НАЧИНАЕМ ДОГОНЯТЬ ,,, И ДОГОНИМ!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11