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    РФПЛ. «Урал» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в заключительном матче 9-го тура

    В матче 9-го тура РФПЛ «Урал» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» – 1:1. На гол с пенальти в исполнении Георгия Чантурии гости ответили забитым мячом Виталия Федотова.

    Таким образом, екатеринбургский клуб набрал 10 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Хабаровчане остались в зоне вылета.

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Урал (Екатеринбург) – СКА-Хабаровск – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чантурия, 54 (с пенальти); 1:1 – Федотов, 76.

    «Урал»: Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев (Манучарян, 78), Емельянов, Чантурия (Глушков, 64), Кулаков, Бумаль.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин (Карасев, 54), Димидко, Пуцко, Габулов (Христов, 67), Никифоров, Казанков (Федотов, 74), Дедечко, Маркович.

    Предупреждения: Ароян, 40 – Габулов, 40; Казанков, 44; Дедечко, 63.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2017 19:22
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