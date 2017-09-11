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    Конте: «В АПЛ никогда нельзя расслабиться»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что ввиду сложности английской Премьер-лиги тренерам непросто проводить здесь ротацию игроков, если команда участвует в еврокубках.

    По словам итальянского специалиста, в АПЛ никогда не возможности расслабиться.

    «Английские команды испытывают трудности, потому что АПЛ – очень сложная лига. В прошлом перед матчами Лиги чемпионов я иногда давал отдых игрокам. В Англии это сделать нелегко, вы слишком рискуете.

    Конечно, провести семь игр за 21 день непросто, но мы готовы, и по этой причине мне нужно проводить ротацию игроков в команде. Они должны чувствовать себя полностью вовлеченными в этот процесс.

    Мы играли два дня назад, теперь нам предстоит матч завтра, после нас ждет еще одна тяжелая игра против «Арсенала», затем Кубок лиги, потом два поединка в АПЛ против «Стока» и «Манчестер Сити» и, наконец, матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Существует необходимость ротации, иначе ваша команда лишится энергии

    В реальности это непросто. Когда вы играете против средней команды в чемпионате, давая отдых футболистам, вы рискуете проиграть матч в АПЛ, где есть шесть или семь команд, готовых сражаться за место в Лиге чемпионов.

    В Англии никогда нельзя расслабляться, потому что вы играет в сложной лиге, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги. Проводить 65 игр в сезоне на высоком уровне – это нормально, но тяжело», – сказал Конте.

    Источник: Skysports

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    11.09.2017 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 11 сентября 2017, 20:29

      Согласен полностью!Те,кто тренировали или играли в Испании,Италии,Германии начинают по другому говорить побывав в АПЛ...Ну,а что можно даже так называть-Чемпионат Баварии,Чемпионат Ювентуса,Чемпионат двух команд;)

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