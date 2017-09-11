Чантурия, Кулаков и Бумаль сыграют впереди у «Урала»; Маркович – в атаке у «СКА-Хабаровска»

«Урал» и «СКА-Хабаровск» определились со стартовыми составами на матч девятого тура РФПЛ.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Габулов, Никифоров, Казанков, Дедечко, Маркович.

Поединок состоится в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена – Уралмаш» и начнется в 17:30 по московскому времени.

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