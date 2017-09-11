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    Чантурия, Кулаков и Бумаль сыграют впереди у «Урала»; Маркович – в атаке у «СКА-Хабаровска»

    «Урал» и «СКА-Хабаровск» определились со стартовыми составами на матч девятого тура РФПЛ.

    «Урал»: Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Габулов, Никифоров, Казанков, Дедечко, Маркович.

    Поединок состоится в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена – Уралмаш» и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    11.09.2017 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 11 сентября 2017, 16:34

      Хорошей игры! Хабаровску удачи!

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