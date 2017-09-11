Боккетти провел матч с «Рубином» в футболке с перевернутой буквой «С» на эмблеме «Спартака»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вышел на поле в матче девятого тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) в футболке с «неправильной» эмблемой клуба – буква «С» в ромбе была перевернута в другую сторону.

Подобное случается с игроками красно-белых не впервые. В октябре 2012 года в домашнем матче группового раунда против «Бенфики» (2:1) тогдашний хавбек «Спартака» Ким Чельстрем также играл в форме с аналогичной ошибкой в эмблеме.