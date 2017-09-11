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    Боккетти провел матч с «Рубином» в футболке с перевернутой буквой «С» на эмблеме «Спартака»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вышел на поле в матче девятого тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) в футболке с «неправильной» эмблемой клуба – буква «С» в ромбе была перевернута в другую сторону.

    Подобное случается с игроками красно-белых не впервые. В октябре 2012 года в домашнем матче группового раунда против «Бенфики» (2:1) тогдашний хавбек «Спартака» Ким Чельстрем также играл в форме с аналогичной ошибкой в эмблеме.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2017 15:58
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 сентября 2017, 21:14

      просто это значит растущий спартак, как фаза луны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 11 сентября 2017, 19:51

      Опять вьетнамки напортачили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Спартакушка 11 сентября 2017, 19:34

      Пофиг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 11 сентября 2017, 18:53

      обратите внимание: везде Nike

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      rahataim 11 сентября 2017, 18:33

      позор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 11 сентября 2017, 17:54

      это нарушение на техническое поражение тянет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 сентября 2017, 17:40

      Странно , что Лукойл не перевернут !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 сентября 2017, 16:59

      Всё у них шиворот-навыворот

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 сентября 2017, 16:55

      у меня отец раньше шорты носил - BSOS вместо BOSS...долго носил...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 11 сентября 2017, 16:53

      ǹǝʚоʞɐɯdɐuɔ n̯ıqнниɯɔи

      9
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