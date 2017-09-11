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    Источник: «Бензема очень хочет перейти в «Арсенал»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема готов играть за «Арсенал» до конца своей карьеры. По информации источника, француз очень хочет перебраться в лондонский клуб.

    29-летний игрок был связан с возможным переходом в стан «канониров» еще со времен своего выступления за «Лион» (с 2004 по 2009 годы).

    Напомним, летом «Арсенал» приобрел у бывшего клуба Бензема его соотечественника и коллегу по амплуа Александра Лаказетта. Сообщается, что форвард сливочных по-прежнему надеется присоединиться к команде Арсена Венгера.

    Действующий контракт Бензема с «галактикос» рассчитан до июля 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    11.09.2017 15:46
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 сентября 2017, 23:57

      Бензема слабость ЗИЗУ

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 12 сентября 2017, 22:26

      Бензема, конечно, форвард сильный, но годы... их никуда не денешь. Брать на год, и зачем? Было бы хотя бы 27, чтоб пяток лет еще отбегал, а так... Не вариант.

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 12 сентября 2017, 13:22

      А он не перепутал Арсенал с Араратом,там его Павлик ждёт.

      0
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      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > бочаров 12 сентября 2017, 23:57

      В Украине тоже ест клуб с именем Арсенал. Может его туда?

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 сентября 2017, 08:43

      Ждем..

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 сентября 2017, 18:38

      Божович его не возмет

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 11 сентября 2017, 18:26

      Бензема наконец-то сам осознал где его уровень?

      3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 11 сентября 2017, 18:12

      Из ТОП Мира желает попасть в проссак(а вы знаете что такое проссак?
      — Просак, Сережа, — это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием.
      — У женщин.
      — Даже Владик знает(с)х/ф "Жмурки"

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez 11 сентября 2017, 17:30

      Его не продать а подарить надо

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > nelez 11 сентября 2017, 18:05

      доплатить чтобы забрали точно... и всем клубом переехать, чтобы точно не нашел дорогу назад

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 сентября 2017, 17:13

      Зачем ему это?)

      1
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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 11 сентября 2017, 16:39

      ааааааа быстрееее сливайте это бревнище)))) я уже 4 года жду дня когда его отправят)))

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