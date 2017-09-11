Источник: «Бензема очень хочет перейти в «Арсенал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема готов играть за «Арсенал» до конца своей карьеры. По информации источника, француз очень хочет перебраться в лондонский клуб.

29-летний игрок был связан с возможным переходом в стан «канониров» еще со времен своего выступления за «Лион» (с 2004 по 2009 годы).

Напомним, летом «Арсенал» приобрел у бывшего клуба Бензема его соотечественника и коллегу по амплуа Александра Лаказетта. Сообщается, что форвард сливочных по-прежнему надеется присоединиться к команде Арсена Венгера.

Действующий контракт Бензема с «галактикос» рассчитан до июля 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.