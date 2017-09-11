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    Сарри сменит Билича в «Вест Хэме»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри может сменить на аналогичном посту в «Вест Хэме» Славена Билича. Итальянец является главным кандидатом на эту должность.

    Судьба хорватского специалиста может быть решена уже сегодня, когда «молотобойцы» встретятся с новичком Премьер-лиги «Хаддерсфилдом». В случае отрицательного результата Билич будет уволен.

    «Вест Хэм» крайне неудачно стартовал в этом сезоне, потерпев в трех турах три поражения с общим счетом 2:10. Команда занимает на данный момент последнее место в АПЛ.

    Источник: Express.co.uk

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    11.09.2017 09:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2017, 14:52

      Курица! Даже не утка...) Зачем Сарри менять прекрасный город Неаполь, с выстроенной игрой команды, которая берёт старт в ЛЧ, на английского середняка без особых перспектив играть даже в ЛЕ?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Fetax 15 сентября 2017, 14:33

      Для Европы это нормально, не нужно сравнивать с нашим не по делу раздутым чемпом с его неадекватными зарплатами.

      0
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 11 сентября 2017, 11:41

      Это вряд ли!

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 11 сентября 2017, 11:28

      АПЛ - это конечно круто. Но махнуть Наполи на Вест Хэм..., хмм....

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2017, 10:55

      Сарри с Наполи в ЛЧ,а где мыльные пузыри могут и в Чемпионшип вылететь,оно ему надо

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 11 сентября 2017, 10:36

      не понимаю зачем это нужно сарри?

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