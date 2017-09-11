Сарри сменит Билича в «Вест Хэме»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри может сменить на аналогичном посту в «Вест Хэме» Славена Билича. Итальянец является главным кандидатом на эту должность.

Судьба хорватского специалиста может быть решена уже сегодня, когда «молотобойцы» встретятся с новичком Премьер-лиги «Хаддерсфилдом». В случае отрицательного результата Билич будет уволен.

«Вест Хэм» крайне неудачно стартовал в этом сезоне, потерпев в трех турах три поражения с общим счетом 2:10. Команда занимает на данный момент последнее место в АПЛ.