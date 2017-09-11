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    Брайтнер: «Бавария» при Анчелотти сделала шаг назад»

    Экс-футболист «Баварии» Пауль Брайтнер подверг критике игру команды под управлением Карло Анчелотти.

    «Скажу так: в нынешней игре «Баварии» мне не хватает того сумасшествия и хаоса, которые были во времена Гвардиолы. Команда явно сделала по меньшей мере один шаг назад.

    Анчелотти не ставил перед собой цель усовершенствовать игру «Баварии». Это не стиль игры, когда все находится в статическом положении», – приводит слова Брайтнера Sport1.de.

    Напомним, матч третьего тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» – «Бавария» закончился со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2017 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 сентября 2017, 00:21

      Не понимаю зачем вообще Баварии тренер-иностранец при наличии в Германии такого количества молодых талантливых спецов.

      2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 11 сентября 2017, 15:45

      Согласен! Бавария сдала при Карло((

      2
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