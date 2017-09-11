Брайтнер: «Бавария» при Анчелотти сделала шаг назад»

Экс-футболист «Баварии» Пауль Брайтнер подверг критике игру команды под управлением Карло Анчелотти.

«Скажу так: в нынешней игре «Баварии» мне не хватает того сумасшествия и хаоса, которые были во времена Гвардиолы. Команда явно сделала по меньшей мере один шаг назад.

Анчелотти не ставил перед собой цель усовершенствовать игру «Баварии». Это не стиль игры, когда все находится в статическом положении», – приводит слова Брайтнера Sport1.de.

Напомним, матч третьего тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» – «Бавария» закончился со счетом 2:0.