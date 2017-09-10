РФПЛ. «Краснодар» смог победить «Уфу»

Быков с победой!!!
Надеемся в этом году всем покажут..
Даешь первое место!!!
Завершился матч девятого тура РФПЛ в Уфе, где местная команда принимала «Краснодар». Судьбу встречи решил единственный гол Федора Смолова. Форвард в последних двух матчах «быков» забивает все голы своего коллектива.
Эта победа позволила южанам подняться на третью строчку турнирной таблицы, опередив московский ЦСКА.
Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур
Гол: 0:1 – Смолов, 75.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев (Кротов, 71), Зубарев (Табидзе, 46), Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77), Игбун.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Жигулев (Жоаозиньо, 55), Перейра (Вандерсон, 77), Клаэссон, Смолов (Иван, 90+2).
Предупреждения: Засеев, 62 – Шишкин, 40.