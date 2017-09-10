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    РФПЛ. «Краснодар» смог победить «Уфу»

    Завершился матч девятого тура РФПЛ в Уфе, где местная команда принимала «Краснодар». Судьбу встречи решил единственный гол Федора Смолова. Форвард в последних двух матчах «быков» забивает все голы своего коллектива.

    Эта победа позволила южанам подняться на третью строчку турнирной таблицы, опередив московский ЦСКА.

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Уфа – Краснодар – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Смолов, 75.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев (Кротов, 71), Зубарев (Табидзе, 46), Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77), Игбун.

    «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Жигулев (Жоаозиньо, 55), Перейра (Вандерсон, 77), Клаэссон, Смолов (Иван, 90+2).

    Предупреждения: Засеев, 62 – Шишкин, 40.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2017 18:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +111

      Prodriver 11 сентября 2017, 13:05

      Быков с победой!!!
      Надеемся в этом году всем покажут..
      Даешь первое место!!!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 сентября 2017, 20:07

      ахах заголовок, шалимов смог?

      0
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 10 сентября 2017, 20:03

      Быков с победилой!!!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 сентября 2017, 18:36

      Краснодар с победой!!... Фёдора с трудовым голом!!... Запахло стабильностью, что не может не радовать!!...))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2017, 18:29

      молодцы! не точно совхозный Зенит

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 сентября 2017, 18:29

      Смолов пока никакой,но гол забил!Быки в своём репертуаре в среднем -5 голевых - 1 гол. Смолов вообще никому не пасует,играет только на себя.Пока у других кубки быки должны брать своё и идти вверх.С победой!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Gullit 76 10 сентября 2017, 18:30

      ну так смолов вообще удивил что забил такие моменты не реализовал а сборку почти с линии лицевой закатил

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