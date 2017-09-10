РФПЛ. «Краснодар» смог победить «Уфу»

Завершился матч девятого тура РФПЛ в Уфе, где местная команда принимала «Краснодар». Судьбу встречи решил единственный гол Федора Смолова. Форвард в последних двух матчах «быков» забивает все голы своего коллектива.

Эта победа позволила южанам подняться на третью строчку турнирной таблицы, опередив московский ЦСКА.

Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

Уфа – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Смолов, 75.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев (Кротов, 71), Зубарев (Табидзе, 46), Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77), Игбун.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Жигулев (Жоаозиньо, 55), Перейра (Вандерсон, 77), Клаэссон, Смолов (Иван, 90+2).

Предупреждения: Засеев, 62 – Шишкин, 40.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ