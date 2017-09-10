Матч «Лацио» – «Милан» перенесен на один час из-за непогоды в Риме

Поединок третьего тура итальянской Серии А между римским «Лацио» и «Миланом» не состоится в назначенный час, 10 сентября. Причина – обильные осадки, которые обрушились на столицу. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией, а также не работает метро. Поэтому матч пройдет в 17:00 по Москве, а не в 16:00.

Эта встреча стала второй в туре, которая не будет проведена в назначенный срок. Ранее было принято решение перенести поединок между «Сампдорией» и «Ромой».

Остальные игры текущего дня в Серии А должны состояться вовремя.