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    Матч «Лацио» – «Милан» перенесен на один час из-за непогоды в Риме

    Поединок третьего тура итальянской Серии А между римским «Лацио» и «Миланом» не состоится в назначенный час, 10 сентября. Причина – обильные осадки, которые обрушились на столицу. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией, а также не работает метро. Поэтому матч пройдет в 17:00 по Москве, а не в 16:00.

    Эта встреча стала второй в туре, которая не будет проведена в назначенный срок. Ранее было принято решение перенести поединок между «Сампдорией» и «Ромой».

    Остальные игры текущего дня в Серии А должны состояться вовремя.

    Источник: Football Italia

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    10.09.2017 13:35
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