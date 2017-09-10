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    «Бенфику» и ЦСКА рассудит испанская бригада арбитров

    Стали известна имена судей, назначенных на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и российским ЦСКА. Игра доверена испанской бригаде во главе с Альберто Ундиано Мальенко.

    Как писал ранее «Бомбардир», московский клуб уже отправился в Португалию. Главный тренер Виктор Гончаренко взял на борт 19 футболистов.

    Встреча между «Бенфикой» и ЦСКА состоится 12 сентября в Лиссабоне и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    10.09.2017 12:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 11 сентября 2017, 13:28

      Испанские судьи еще те клоуны,но с португальцами у них свои взаимоотношения,думаю это плюс для ЦСКА.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 сентября 2017, 13:44

      Матч с ЦСКА с Байером в Москве он же судил. 1:1 тогда игра закончилась, благодаря назначенному пенальти в ворота немцев. И ещё он назначает очень много жёлтых карточек, от 3 до 9 за матч. Наверняка удаления будут.

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