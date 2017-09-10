«Бенфику» и ЦСКА рассудит испанская бригада арбитров

Стали известна имена судей, назначенных на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и российским ЦСКА. Игра доверена испанской бригаде во главе с Альберто Ундиано Мальенко.

Как писал ранее «Бомбардир», московский клуб уже отправился в Португалию. Главный тренер Виктор Гончаренко взял на борт 19 футболистов.

Встреча между «Бенфикой» и ЦСКА состоится 12 сентября в Лиссабоне и начнется в 21:45 по Москве.