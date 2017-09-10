ЦСКА вылетел в Португалию на матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

ЦСКА отправился на матч с «Бенфикой» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Тренерский штаб армейцев взял в Португалию 19 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч «Бенфика» – ЦСКА пройдет 12 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.