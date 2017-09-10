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    ЦСКА вылетел в Португалию на матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

    ЦСКА отправился на матч с «Бенфикой» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Тренерский штаб армейцев взял в Португалию 19 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.
    Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко.
    Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

    Матч «Бенфика» – ЦСКА пройдет 12 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.09.2017 10:12
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 11 сентября 2017, 14:13

      Удачи и немного везения ЦСКА на выезде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 11 сентября 2017, 10:33

      Победы ЦСКА!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 11 сентября 2017, 09:08

      Жаму в основу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 сентября 2017, 08:55

      Удачи!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 11 сентября 2017, 08:32

      Возвращайтесь со щитом..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 сентября 2017, 08:02

      Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 10 сентября 2017, 16:21

      Победы в первой игре!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 10 сентября 2017, 13:50

      ЦСКА вылетел... нехорошее начало фразы.
      Сразу.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 сентября 2017, 13:24

      чалова тормоза не выпускать..!победы вам товарищи!)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 сентября 2017, 13:09

      Удачи! И Жамалетдинова в стартовый состав!

      4
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