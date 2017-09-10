Жардим – о разгроме от «Ниццы»: «Лучше бы в этот день мы сидели дома»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал разгромное поражение в матче пятого тура французской Лиги 1 от «Ниццы» (0:4). По словам португальца, на его команду сильно повлияло отбытие футболистов в национальные сборные.

«Мы играли плохо, у нас были явно проблемы с организацией атак. Наверное, причиной этому послужила не самая хорошая подготовка, ведь у нас много футболистов были в сборных. В день разгрома от «Ниццы» лучше бы мы сидели дома, чем сыграли таким образом.

Мы настроены на то, чтобы побыстрее забыть эту неудачу и готовиться к Лиге чемпионов. Что касается «Ниццы», то это качественная команда, которая финиширует высоко в таблице», – сказал Жардим.

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает второе место.