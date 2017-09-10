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    Жардим – о разгроме от «Ниццы»: «Лучше бы в этот день мы сидели дома»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал разгромное поражение в матче пятого тура французской Лиги 1 от «Ниццы» (0:4). По словам португальца, на его команду сильно повлияло отбытие футболистов в национальные сборные.

    «Мы играли плохо, у нас были явно проблемы с организацией атак. Наверное, причиной этому послужила не самая хорошая подготовка, ведь у нас много футболистов были в сборных. В день разгрома от «Ниццы» лучше бы мы сидели дома, чем сыграли таким образом.

    Мы настроены на то, чтобы побыстрее забыть эту неудачу и готовиться к Лиге чемпионов. Что касается «Ниццы», то это качественная команда, которая финиширует высоко в таблице», – сказал Жардим.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает второе место.

    Источник: Ligue1

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    10.09.2017 12:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 сентября 2017, 14:31

      Ну да , техническое поражение 0-3 , это не 0-4 (сидели бы дома !) . )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 сентября 2017, 13:53

      ахах))

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 10 сентября 2017, 13:45

      ницца финиширует высоко в таблице? благодаря этой победе они поднялись на 11 место...

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > DeStar 10 сентября 2017, 16:19

      надеюсь, а то начало сезона выдалось отвратительным. поражения от аутсайдеров, из серьезных соперников только сент этьен был, хотя в прошлом сезоне ницца дважды взяла 3 очка в матчах с этьеном

      0
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    • ...
      Рейтинг: +182

      vaenruk 10 сентября 2017, 13:09

      Широков одобряет твое желание)

      2
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