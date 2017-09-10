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    Журавель: «Удивлен словами про удар в челюсть. Кажется, Григоряна снова несет»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель выразил недоумение агрессивными высказываниями в свой адрес главного тренера московского «Арарата» Александра Григоряна. Специалист заявил, что журналист заслуживает удара в челюсть.

    «Я вообще не рассматривал эту ситуацию как конфликт. Поэтому слова про челюсть и падаль меня немного удивляют. Кажется, Григоряна снова несет. По мне, в том интервью каждый делал свою работу. Журналист спрашивал, тренер – отвечал. Флэш-интервью – особый жанр. Важно понимать, что это живое общение сразу после стрессовых полутора часов.

    Перегнул ли я с вопросами? Возможно. Но в режиме флэша это бывает. Тем более сам Григорян прослыл разговорчивым тренером и, естественно, мне хотелось тогда задать ему пару «лишних» вопросов. Для нас, журналистов, Григорян — находка. и если он взялся играть в эту игру, то вряд ли ему стоит жаловаться и превращать все в сведение счетов. Никто из нас не ведет 1:0 или 2:0 — это просто глупо так воспринимать.

    Еще одно интервью с ним мне было бы интересно сделать, но для начала пусть Александр Витальевич вернется в Премьер-лигу», – сказал Журавель.

    Напомним, конфликт между журналистом и специалистом произошел по ходу интервью после матча «Анжи», который ранее Григорян возглавлял, с «Локомотивом», в котором тренер обвинил Базелюка в трусости.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.09.2017 07:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 сентября 2017, 15:33

      всё ясно-два сапога..

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 сентября 2017, 11:31

      В принципе они оба малопрофессиональны в своём деле. В общем на старуху и проруха. Смотрел то интервью, там было что-то вроде:
      -Вы, поставили машину в не положенном месте.
      -Отвали, мне по барабану.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 10 сентября 2017, 10:47

      Журавель-это черт и пугало,профессионализма ноль,уверен этот чумаход туда по блату залез.Ни раз смотрел матчи когда он комментирует,это жопа,знаний ни каких,порой даже фамилию футболиста говорит через жопу!!!

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ 10 сентября 2017, 10:11

      по ходу интервью после матча «Анжи», который ранее Григорян возглавлял, с «Локомотивом», в котором тренер обвинил Базелюка в трусости.

      что?

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 10 сентября 2017, 09:48

      Болтун находка для шпиона!

      0
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      Рейтинг: +335

      Р-н-Д 10 сентября 2017, 09:00

      По моему Григорян говорил об ударе в морду,а не в челюсть.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 сентября 2017, 08:55

      Григорян не выдержан... Недопустимая характеристика для тренера и публичного человека....
      Но журналюги ищут жаренное и провоцируют собеседника, подталкивая к резким и необдуманным ответкам..... А потом, всё-таки вспомнив, что он комментатор, а не дворовый разводила, начинают ныть про особенности своей тяжелейшей профессии....

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 10 сентября 2017, 08:01

      Культура у Григоряна нулевая, пусть в Армению едетедет.

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      Рейтинг: +1423

      Parham 10 сентября 2017, 07:48

      Но и с тобой Журавель -зачастились эти стычки с тренерами, уже не первый раз!!!
      Так что приглядись на себя, может
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