Журавель: «Удивлен словами про удар в челюсть. Кажется, Григоряна снова несет»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель выразил недоумение агрессивными высказываниями в свой адрес главного тренера московского «Арарата» Александра Григоряна. Специалист заявил, что журналист заслуживает удара в челюсть.

«Я вообще не рассматривал эту ситуацию как конфликт. Поэтому слова про челюсть и падаль меня немного удивляют. Кажется, Григоряна снова несет. По мне, в том интервью каждый делал свою работу. Журналист спрашивал, тренер – отвечал. Флэш-интервью – особый жанр. Важно понимать, что это живое общение сразу после стрессовых полутора часов.

Перегнул ли я с вопросами? Возможно. Но в режиме флэша это бывает. Тем более сам Григорян прослыл разговорчивым тренером и, естественно, мне хотелось тогда задать ему пару «лишних» вопросов. Для нас, журналистов, Григорян — находка. и если он взялся играть в эту игру, то вряд ли ему стоит жаловаться и превращать все в сведение счетов. Никто из нас не ведет 1:0 или 2:0 — это просто глупо так воспринимать.

Еще одно интервью с ним мне было бы интересно сделать, но для начала пусть Александр Витальевич вернется в Премьер-лигу», – сказал Журавель.

Напомним, конфликт между журналистом и специалистом произошел по ходу интервью после матча «Анжи», который ранее Григорян возглавлял, с «Локомотивом», в котором тренер обвинил Базелюка в трусости.