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    Рейнгольд: «В первом тайме матча с «Рубином» «Спартак» играл в пляжный футбол. Так нельзя, нужно уважать болельщиков»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (1:0).

    После данного результата московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Мы увидели абсолютно два разных тайма. В первом я вообще не видел ни одну, ни вторую команды. Играли в центре поля, без вратарей, «квадрат» 10 на 10 с нейтральным судьей. А вот во втором «Спартак» сыграл очень сильно, и не потому что выиграл, а потому что создал массу моментов. Один только Луис Адриано не реализовал пару «дохлых» моментов. Видно, команда получила в перерыве от Массимо Карреры, поэтому «Спартак» стал играть в совсем другой футбол, открываться, врываться в чужую штрафную и т.д. В первом тайме «Спартак» играл в пляжный футбол, так играть нельзя, нужно уважать болельщика.

    Футбол состоит из двух таймов, и во втором мы увидели мастерство, агрессию, желание и стремление со стороны «Спартака», «Рубин» особо никак себя не проявил. Красно-белые перед Лигой чемпионов во втором тайме смотрелись сегодня очень и очень прилично. Казанцы раскрылись после классного гола хозяев поля. Здорово в эпизоде разобрались Денис Глушаков и Квинси Промес. По второму тайму «Спартак» – молодцы!» – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.09.2017 23:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 сентября 2017, 12:15

      Никакого пляжа не было.Спартак играл с оглядкой в первом тайме,зная,что Рубин силён в подлове. Во втором взяли Рубина его же оружием,перехитрили Бекиевича.Очень хороший был футбол.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 сентября 2017, 08:00

      Жжет маразматик! Всё-то ищет изъяны. Даже там, где их нет.

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