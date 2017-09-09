Рейнгольд: «В первом тайме матча с «Рубином» «Спартак» играл в пляжный футбол. Так нельзя, нужно уважать болельщиков»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (1:0).

После данного результата московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Мы увидели абсолютно два разных тайма. В первом я вообще не видел ни одну, ни вторую команды. Играли в центре поля, без вратарей, «квадрат» 10 на 10 с нейтральным судьей. А вот во втором «Спартак» сыграл очень сильно, и не потому что выиграл, а потому что создал массу моментов. Один только Луис Адриано не реализовал пару «дохлых» моментов. Видно, команда получила в перерыве от Массимо Карреры, поэтому «Спартак» стал играть в совсем другой футбол, открываться, врываться в чужую штрафную и т.д. В первом тайме «Спартак» играл в пляжный футбол, так играть нельзя, нужно уважать болельщика.

Футбол состоит из двух таймов, и во втором мы увидели мастерство, агрессию, желание и стремление со стороны «Спартака», «Рубин» особо никак себя не проявил. Красно-белые перед Лигой чемпионов во втором тайме смотрелись сегодня очень и очень прилично. Казанцы раскрылись после классного гола хозяев поля. Здорово в эпизоде разобрались Денис Глушаков и Квинси Промес. По второму тайму «Спартак» – молодцы!» – сказал Рейнгольд.