Каррера: «Мы доказали, что готовы к Лиге чемпионов»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что московский клуб готов к старту в Лиге чемпионов.

Напомним, соперниками красно-белых по групповому этапу еврокубка станут «Ливерпуль», «Севилья» и «Марибор».

Первая игра пройдет 13 сентября в Словении против «Марибора».

«О «Мариборе» будем думать завтра. Мы готовы к Лиге чемпионов. Мы доказали, что готовы. Физически мы хорошо себя чувствуем, это хороший показатель», – сказал Каррера.