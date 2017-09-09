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    Каррера: «Мы доказали, что готовы к Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что московский клуб готов к старту в Лиге чемпионов.

    Напомним, соперниками красно-белых по групповому этапу еврокубка станут «Ливерпуль», «Севилья» и «Марибор».

    Первая игра пройдет 13 сентября в Словении против «Марибора».

    «О «Мариборе» будем думать завтра. Мы готовы к Лиге чемпионов. Мы доказали, что готовы. Физически мы хорошо себя чувствуем, это хороший показатель», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2017 22:23
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 11 сентября 2017, 15:30

      Готовность к ЛЧ нужно доказывать в ЛЧ! Удачи! Мы с вами!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2017, 14:54

      чем доказали? что вымучили одну банку у Рубина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 сентября 2017, 11:19

      Ну посмотрим... Хорошо если так.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > OfaZavr 11 сентября 2017, 11:02

      Разве есть сомнения, Спартак душит всех, реализация только никакая.

      7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 сентября 2017, 11:17

      свою готовность вы покажете в матчах с Марибором и Ливером. Удачи.

      4
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      Рейтинг: +11239

      alp 10 сентября 2017, 09:48

      Все как обычно после победы спама))) ничего не меняется)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 сентября 2017, 09:11

      Нормально готовы, в трех последних играх соперники просто искали пятый угол.

      12
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2017, 09:00

      Дай Бог вам удачи и фарта,как в прошлом году.

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 сентября 2017, 08:35

      к сожалению Рубин Бердыева сегодня- даже не Ростов Бердыева вчера...
      и если вчерашний бердыевский Ростов ещё можно было считать потенциально "готовым к ЛЧ" и выиграв у него, можно было бы сказать- МЫ ГОТОВЫ УПИРАТЬСЯ В ЛЧ, то выиграв у сегодняшнего Рубина, Спартак ничего ещё не показал из уровня ЛЧ....
      УДАЧИ СПАРТАЧАМ !!!!!!

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 сентября 2017, 04:22

      это просто Бердыев не умеет играть в атакующий футбол,а так бы если Рубин в 11 защитников сыграл,вы бы ещё и проиграли.Спасибо,все увидели что если Глушакова и Промеса закрыть то Спартак будет кучкой потеряшек которые ничего не умеют в футболе.А ещё меня впечатлила поддержка народной,самой любимой команды страны(на бумаге или на словах),полупустая открывачка в мегаполисе это нечто.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 сентября 2017, 03:18

      С первой плотвичкой! Хотя, плотва - не рыба, Рубин - не ЛЧ.

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