РФПЛ. «Спартак» победил «Рубин» и впервые за месяц набрал три очка за матч

В очередном матче девятого тура РФПЛ московский «Спартак» принимал казанский «Рубин». Победа досталась хозяевам, которым помог гол юбиляра Квинси Промеса.

Эта виктория стала для красно-белых первой за месяц. Последний раз спартаковцы выигрывали 9 августа, когда оказались сильнее тульского «Арсенала».

Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Промес, 48.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти. Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов (Пашалич, 75), Промес, Фернандо, Луис Адриано (Роша, 88).

«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон (Сорокин, 69), Бауэр, Оздоев (Лестьенн, 70), Карадениз, М’Вила, Цакташ (Сонг, 76), Канунников.

Предупреждения: Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 73 – Сигурдссон, 34.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ