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    РФПЛ. «Спартак» победил «Рубин» и впервые за месяц набрал три очка за матч

    В очередном матче девятого тура РФПЛ московский «Спартак» принимал казанский «Рубин». Победа досталась хозяевам, которым помог гол юбиляра Квинси Промеса.

    Эта виктория стала для красно-белых первой за месяц. Последний раз спартаковцы выигрывали 9 августа, когда оказались сильнее тульского «Арсенала».

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

    Гол: 1:0 – Промес, 48.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти. Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов (Пашалич, 75), Промес, Фернандо, Луис Адриано (Роша, 88).

    «Рубин»: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон (Сорокин, 69), Бауэр, Оздоев (Лестьенн, 70), Карадениз, М’Вила, Цакташ (Сонг, 76), Канунников.

    Предупреждения: Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 73 – Сигурдссон, 34.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 20:53
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 сентября 2017, 11:01

      Отличный гол Промеса и хорошая игра(особенно во втором тайме). С победой красно-белые братья!

      3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 сентября 2017, 23:25

      Эмоциональный Каррера после финального свистка чем то напомнил мне того Карреру прошлогоднего, ещё бегавшим в спортивном костюме с такими же сильными и радостными эмоциям!!! Обеим командам благодарность за футбол! Красно белых с важной победой над достойным соперником!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 сентября 2017, 22:20

      Никто и не сомневался в победе Спартака

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 сентября 2017, 21:40

      Всех нас с долгожданной победой братья! Мы это заслужили! Сегодня Спартак играл более чем качественно против сложного соперника, но впрочем, не смотря на неудачи в прошлых матчах, там Спартак также действовал весьма хорошо, просто не везло. Сегодня, к слову тоже не совсем везло, т.к. счёт мог быть и крупнее, что сделало бы концовку более спокойной. Следующий Марибор, ребятки не подведите, нужна победа!

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      Рейтинг: +498

      Поль 9 сентября 2017, 21:38

      По делу. Как и с краснодаром, прада, потом был матч с Зенитом). Надеюсь в словении этого не произойдет и мы начнем новую ох--нную серию из побед! Вперед, Спартак!!!

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 9 сентября 2017, 21:21

      Удивительно но Бекиеч и его команда поражает организованностью.... Первый тайм во всех линиях Рубин переигровал Спартак.... но забитый гол сломал систему Рубина..... аааа дальще они не знали уже что делать

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Spartak №1 9 сентября 2017, 21:42

      Вопрос, в чём переигрывал? То что в защите Рубин будет хорош, это было ясно до матча, но в атаке он вообще ничего не создал, даже мало мальски опасного удара в первом тайме.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > VVM1964 10 сентября 2017, 00:48

      Надеюсь и Марибор в среду взломаем) Они по манере игры чем-то похожи на Рубин... Не зря они в свой прошлый заход дома даже вничейку с Челси сыграли... И вообще ни одного домашнего матча не проиграли... Будет тяжёлый матч, но верим в Спартак всей душой и поддерживаем.

      1
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      Рейтинг: +100698

      zigbert 9 сентября 2017, 21:20

      Долгожданная победа.Вся игра на нервах.И все же молодцы дотерпели. Всех с победой.

      6
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 9 сентября 2017, 21:16

      марибор продолжит серию пищевика

      -3
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 сентября 2017, 21:11

      Лишний раз убедился, что Луис Адриано голимый шлак, а не форвард... Просто 0... Вообще ни о чем, Во всех основных компонентах игры нападающего!

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 сентября 2017, 21:11

      А после всех положительных эмоций от собственно победы, хотелось бы отметить, пожалуй, первую очень уверенную в этом сезоне, игру спартаковской обороны. Вот так бы и всегда!

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