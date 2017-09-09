Гвардиола: «Манчестер Сити» во втором тайме с «Ливерпулем» сыграл так, как хотел; удаление Мане нам помогло»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями после разгромной победы над «Ливерпулем» (5:0) в поединке четвертого тура АПЛ.

«Когда мы были в полных составах, это была одна игра. Она была равной, шансы имели обе команды, но игра была равна. «Ливерпуль» действовал быстро и стремительно.

После того, как Мане покинул поле, нам стало немного легче. Второй тайм мы провели так как хотели, а соперник в этом не преуспел.

До удаления матч был открытым. Эдерсон? Доктора сказали, что перелома нет. Голкипер также спас нас в первом тайме в эпизоде с Мохамедом Салахом.

В моменте со столкновением Мане не видел Эдерсона, он смотрел на мяч, однако удар был очень сильным. Я не знаю, тянуло ли это на красную карточку. Я не обсуждал удаление Кайла Уокера в матче с «Эвертоном», не буду делать этого и сейчас», – сказал Гвардиола.

Эдерсон получил страшную травму. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами