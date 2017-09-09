Семин сообщил, что Эдер может выйти на поле в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру нападающего Эдера в контрольном матче со словенским «Анкараном», а также подчеркнул, что португалец может принять участие в завтрашнем поединке девятого тура РФПЛ с «Ахматом», который состоится завтра, 10 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени..

«Эдер в матче со словенской командой выглядел хорошо. Мы рассчитываем на него в ближайших играх. Вполне возможно, уже в завтрашней», – сказал Семин.

29-летний футболист перешел в стан железнодорожников в августе из «Лилля» на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. Напомним, Эдер является автором победного гола в финале чемпионата Европы-2016 в ворота сборной Франции.