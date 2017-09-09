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    Семин сообщил, что Эдер может выйти на поле в матче с «Ахматом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру нападающего Эдера в контрольном матче со словенским «Анкараном», а также подчеркнул, что португалец может принять участие в завтрашнем поединке девятого тура РФПЛ с «Ахматом», который состоится завтра, 10 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени..

    «Эдер в матче со словенской командой выглядел хорошо. Мы рассчитываем на него в ближайших играх. Вполне возможно, уже в завтрашней», – сказал Семин.

    29-летний футболист перешел в стан железнодорожников в августе из «Лилля» на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. Напомним, Эдер является автором победного гола в финале чемпионата Европы-2016 в ворота сборной Франции.

    Источник: ТАСС

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    09.09.2017 13:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 сентября 2017, 08:55

      ждем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 9 сентября 2017, 16:21

      Посмотрим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 сентября 2017, 13:51

      Вперёд Локо!!!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 9 сентября 2017, 13:41

      ЛОКО, вперед!!!! Нужна победа!!!

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