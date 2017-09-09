Орлов: «Игроков уровня Ярмоленко и Коноплянки в России нет»

Не превращайте, пожалуйста, футбол в русско-хохлосрач! Орлов тут, к сожалению, прав. Если не верите ему, то взгляните рыночную динамику на transfermarkt.com. Там экспертам побоку национальность и между Смоловым и Ярмоленко чертят пропасть не просто так
Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов дал понять, что российские футболисты не доросли до того уровня, чтобы выступать в европейских клубах.
По словам Орлова, украинцы Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка, которые играют в Бундеслиге, сильнее россиян.
– Вам не досадно, что этим летом никто из наших футболистов не уехал в Европу?
– А кого-нибудь приглашали?
– Думаете, нет?
– Не знаю.
– Но ведь Ярмоленко из киевского «Динамо» перешел в «Боруссию», а другой украинец Коноплянка выступает в «Шальке».
– Во-первых, исполнителя уровня Ярмоленко в России нет. Да и Коноплянки – тоже. Поэтому они и выступают в Германии. Ну вот кого из наших ребят звали в Европу? Скажите мне, пожалуйста.