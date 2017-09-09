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    Орлов: «Игроков уровня Ярмоленко и Коноплянки в России нет»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов дал понять, что российские футболисты не доросли до того уровня, чтобы выступать в европейских клубах.

    По словам Орлова, украинцы Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка, которые играют в Бундеслиге, сильнее россиян.

    – Вам не досадно, что этим летом никто из наших футболистов не уехал в Европу?

    – А кого-нибудь приглашали?

    – Думаете, нет?

    – Не знаю.

    – Но ведь Ярмоленко из киевского «Динамо» перешел в «Боруссию», а другой украинец Коноплянка выступает в «Шальке».

    – Во-первых, исполнителя уровня Ярмоленко в России нет. Да и Коноплянки – тоже. Поэтому они и выступают в Германии. Ну вот кого из наших ребят звали в Европу? Скажите мне, пожалуйста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2017 08:00
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +489

      mikitka 9 сентября 2017, 19:33

      Не превращайте, пожалуйста, футбол в русско-хохлосрач! Орлов тут, к сожалению, прав. Если не верите ему, то взгляните рыночную динамику на transfermarkt.com. Там экспертам побоку национальность и между Смоловым и Ярмоленко чертят пропасть не просто так

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 9 сентября 2017, 14:26

      ...если о прошедшем времени(сезоне), то по мне ; Фернандес, Зобнин, Промес..., а кому-то - Коноплянко, Ярмоленко...сдаётся мне - у Орлова украинские корни)))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > кеша_КБ 9 сентября 2017, 16:20

      он то про россиян говорит

      3
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > ijgjr 10 сентября 2017, 17:10

      у Фернандеса российское гражданство!...,а Кокорин вместо Промеса!...

      0
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 9 сентября 2017, 13:29

      Верно старый говорит! Лучшие в стране в Зените! Но в Европе они к сожелению гавно!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 9 сентября 2017, 12:53

      Отстранить этого недокоментатора от футбола прижизненно!!!

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 сентября 2017, 12:09

      Большие сомнения,что они заиграют в новых командах,как в свое время Шева.Больше разговоров,чем самой игры.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 сентября 2017, 11:37

      Можно тешить себя оправданиями, что тут у них зарплаты больше, поэтому они не переходят!))) Зарплаты да, больше, но НИКТО и не зовет! Те же Боруссия с Шальке не видят игроков, которые хотя бы для лавки пригодились! Может Дармштадт с Ингольштатом позвали бы, но они точно по зарплате не вытянут! Орлов в этом вопросе прав

      2
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      Рейтинг: -224

      lra > diadushka 9 сентября 2017, 20:45

      Да никто и не пойдет В Бундес бавария да пару команд тему делает остальные командишки не чем не лучше ФК Тосно и Мариуполь Да тот же Паредес с Дриусси будут в Зените чем в заштатных Штуттгартах с Байером

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 9 сентября 2017, 11:26

      К сожалению, Орлов прав. Надо быть честными с самими собой.

      7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 сентября 2017, 11:16

      А ведь ещё лет пять назад Сарсания говорил Зениту их купить. Но, видать, фамилии не понравились

      0
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      Рейтинг: +238

      spar57 9 сентября 2017, 10:19

      Не согласен с Орловым. У нас есть Промес, а он, мне кажется, по уровню игры не уступает этим украинским игрокам.

      0
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > spar57 9 сентября 2017, 10:41

      Вот уж точно НАШ

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      Рейтинг: +17830

      ilichkadr > spar57 9 сентября 2017, 10:46

      Что-то Промеса никуда не приглашают. Если Промес не засветится в ЛЧ или сборной Голландии, то никуда и не пригласят в ближайшем будущем.

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > SPbZenit12 9 сентября 2017, 11:01

      НАШ и ТОКО наш,а чей же...

      1
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      Рейтинг: +238

      spar57 > SPbZenit12 9 сентября 2017, 16:46

      Во всяком случае, пользы Спартаку принёс больше, чем многие наши.

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      Рейтинг: +238

      spar57 > ilichkadr 9 сентября 2017, 17:00

      Я буду очень рад, если Квинси останется в команде и на следующий сезон. Но, это навряд-ли, - купят его.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 сентября 2017, 10:14

      Надоел Орлов!!!!

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