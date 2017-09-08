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    Роша сыграет с «Рубином» в стартовом составе «Спартака»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал небольшую характеристику новоиспеченному форварду команды Педро Роше. Как заверил итальянец, бразилец в поединке девятого тура РФПЛ против казанского «Рубина» сыграет с первых минут.

    «Роша отличный игрок, он провел несколько тренировок и завтра с «Рубином» выйдет на поле с первых минут. Это современный нападающий, который способен сыграть на любой позиции», – сказал специалист.

    Матч «Спартак» – «Рубин» состоится 9 сентября и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.09.2017 19:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 сентября 2017, 11:48

      Удачи с монголами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 9 сентября 2017, 09:09

      Не поможет,будет 1:1.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      tilham 8 сентября 2017, 22:04

      ВЯЗКАЯ БУДЕТ ИГРА, МИНИМУМ ГОЛОВ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 сентября 2017, 21:54

      Пусть забьет в дебютном матче.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 сентября 2017, 21:48

      У Спартака один путь - по стопам Лестера.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Evgeni1952 8 сентября 2017, 23:24

      Я про выступление в лиге чемпионов и соответственно игру в апл. На два фронта сил не хватит.разве плохо пройти группу?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 сентября 2017, 21:00

      Посмотрим кто кому насуёт в рошу.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 сентября 2017, 19:55

      просто ставить не кого

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 сентября 2017, 19:50

      Выйти в стартовом составе в представительном матче - чем не повод для серьёзной заявки своих амбиций!!!... Тренер надеется, болельщики ждут, зрители в предвкушении!!...

      "У вас не будет второго шанса, произвести первое впечатление..." (Коко Шанель)

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