Роша сыграет с «Рубином» в стартовом составе «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал небольшую характеристику новоиспеченному форварду команды Педро Роше. Как заверил итальянец, бразилец в поединке девятого тура РФПЛ против казанского «Рубина» сыграет с первых минут.

«Роша отличный игрок, он провел несколько тренировок и завтра с «Рубином» выйдет на поле с первых минут. Это современный нападающий, который способен сыграть на любой позиции», – сказал специалист.

Матч «Спартак» – «Рубин» состоится 9 сентября и начнется в 19:00 по Москве.