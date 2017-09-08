Перишич продлил контракт с «Интером» до 2022 года

Полузащитник итальянского «Интера» Иван Перишич подписал новое трудовое соглашение с клубом. Теперь хорват связан с миланцами до лета 2022 года.

Согласно появлявшейся ранее информации, ориентировочная трансферная стоимость хавбека составляет 70 миллионов евро. Летом Перишичем интересовались такие клубы, как «Челси» и «Барселона».

Хорват выступает за «Интер» с 2015 года, куда пришел из немецкого «Вольфсбурга». На момент окончания минувшего сезона Перишич провел за черно-синих 72 матча и забил 19 голов.