Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перишич продлил контракт с «Интером» до 2022 года

    Полузащитник итальянского «Интера» Иван Перишич подписал новое трудовое соглашение с клубом. Теперь хорват связан с миланцами до лета 2022 года.

    Согласно появлявшейся ранее информации, ориентировочная трансферная стоимость хавбека составляет 70 миллионов евро. Летом Перишичем интересовались такие клубы, как «Челси» и «Барселона».

    Хорват выступает за «Интер» с 2015 года, куда пришел из немецкого «Вольфсбурга». На момент окончания минувшего сезона Перишич провел за черно-синих 72 матча и забил 19 голов.

    Источник: ФК «Интер» Милан

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2017 17:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11