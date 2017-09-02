«Интер» повысит отступные за Перишича до 70 миллионов

«Интер» намерен прописать в новом контракте полузащитника Ивана Перишича отступные в размере 70 миллионов евро. При этом зарплата хорвата будет составлять 4,7 миллиона, что сделает его вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после капитана Мауро Икарди.

Нынешнее соглашение 28-летнего игрока с «нерадзурри» рассчитано до июля 2020 года. Этим летом хавбека пытался приобрести «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы в итоге отказались платить за футболиста требуемые 55 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Серии А Перишич провел 36 поединков, записав на свой счет 11 мячей и 10 голевых передач.