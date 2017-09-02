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    «Интер» повысит отступные за Перишича до 70 миллионов

    «Интер» намерен прописать в новом контракте полузащитника Ивана Перишича отступные в размере 70 миллионов евро. При этом зарплата хорвата будет составлять 4,7 миллиона, что сделает его вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после капитана Мауро Икарди.

    Нынешнее соглашение 28-летнего игрока с «нерадзурри» рассчитано до июля 2020 года. Этим летом хавбека пытался приобрести «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы в итоге отказались платить за футболиста требуемые 55 миллионов евро.

    В минувшем розыгрыше Серии А Перишич провел 36 поединков, записав на свой счет 11 мячей и 10 голевых передач.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2017 13:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 2 сентября 2017, 16:51

      Очень даже здорово

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