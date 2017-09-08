Каррера: «Мы усилились как могли. Я хочу видеть тех футболистов, которые будут играть за «Спартак», а не за деньги»

Если посмотреть объективно на трансферный вопрос Спартака, то можно сказать, что спартаковцы усилились точечно!
Да, не взяли некоторых, но может оно и к лучшему, а тех, что взяли надо теперь ВПИСАТЬ в игру!
Чем больше наберут игроков, тем сложнее тренеру их вписать в состав и СРАЗУ выдать результат НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Для начала, надо ПОМУЧИТЬСЯ, набить шишек и тогда, может быть, результат ПРИДЁТ, а может и не придёт!
Почему???
Все мы знаем и видим, что Спартак ЗАГРЕМЕЛ под стартовые ФАНФАРЫ!
А произошло это из-за того, что была ПРОВАЛЕНА подготовка к сезону!
Как готовились, так и ПРОВАЛИЛИ!
Прямо пропорциональная зависимость - подготовки и результата.
РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса!
А у Карреры он на низком уровне!
Это показал ПРОВАЛ старта сезона!
Следовательно: - Как тренировались, как готовились, так и загремели под стартовые ФАНФАРЫ!!!
Грустно и печально за Спартак!
Возможности одни, а уровень игры не соответствует затратам Леонида Федуна и отдаче игроков!
В прошлом году, кто готовил команду Спартак к сезону???
Правильно. Аленичев и его тренерский штаб!
В этом сезоне, кто готовил команду Спартак к сезону???
Правильно. Каррера и его тренерский штаб!
Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ разницу!
В прошлом году подготовку к сезону закладывал Аленичев и его тренерский штаб плюс БОЛЬШОЙ и ДЕНЕЖНО затратный административный, календарный и судейский ресурс РФС и Федуна помогли Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, занять первое место!
А сейчас подготовительного фундамента Аленичева в Спартаке НЕТ, вот и получили стартовый ПРОВАЛ Карреры!
Каррера не умеет готовить команду к сезону!
Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!
СТРАШНЫЙ сон Карреры и Федуна предстал пред нами в полный ПРОВАЛЬНЫЙ рост.
Но ведь в Спартаке ОТЛИЧНЫЙ состав!
Дай Бог другим командам такой состав ИМЕТЬ!!!
РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса!
Если старт плохой и ПРОВАЛЕН, то и подготовка к сезону ПЛОХАЯ и ПРОВАЛЬНАЯ!
Кто виноват??? НИКТО!
Как никто??? А вот так!
ПРОВАЛ старта сезона Спартаком есть, а виновных ПРОВАЛА НЕТ!!!
А на нет и суда нет!
А что тогда есть!
А есть ТРАНСФЕРЫ, которые Спартаку, как мёртвому ПРИПАРКА!
Если ПРОФЕССИОНАЛЬНО и УМЕЛО не работают с тем составом что есть, то и трансферы Спартаку НЕ ПОМОГУТ!
Кое-кто на них очень хорошо заработал, а Спартак окажется в ПРОГАРЕ, в ПРОЛЁТЕ в оглушительном ПРОВАЛЕ всего сезона!
ЖДЁМ-С!!!
Очень даже не хочется провала Спартака, но он УЖЕ - ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, навис над Спартаком и ДАВИТ на него всей своей ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ массой!
Желаю Спартаку ПРИЯТНЫХ снов!
Спасение "утопающих" - дело рук самих "утопающих"!!!
А спасать надо, потому что ПРОВАЛ сезона и Лиги чемпионов допускать Спартаку НИ-З-Я-Я-Я-Я!
Болельщики Спартака НЕ ПОЙМУТ, а некоторые и НЕ ПРОСТЯТ! То-то и ОНО!
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил летнюю трансферную кампанию своего клуба. По словам итальянца, все возможное для усиления команды было сделано.
«В плане усиления мы сделали, что смогли. Конечно, всегда хочется большего. По разным причинам нам не удалось подписать нескольких новичков. Если Луан не хочет ехать в Россию, что я могу поделать? Остается развести руками. Такая же ситуация с М'Байе Ньянгом: он предпочел перейти в «Торино», чтобы остаться в Италии.
Я не являюсь менеджером в английском понимании. Я не могу сказать: «Хочу Неймара! Президент, дай двести миллионов!» Могу лишь сообщить руководству о позициях, которые требуют усиления, и назвать какие-то имена. Если за качественного игрока, который мне нравится, нужно выложить 25 миллионов, а их нет, то приходится искать других футболистов.
Я хочу видеть игроков, которые приходят играть не за деньги, а за «Спартак». Если футболист говорит, что придет лишь за 5 миллионов, пусть остается дома. Нужно держать баланс, нельзя позволить одному зарабатывать 7 миллионов, а другому — полтора», – считает Каррера.
«Спартак» после восьми туров РФПЛ идет на девятом месте таблицы.