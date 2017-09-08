Каррера: «Мы усилились как могли. Я хочу видеть тех футболистов, которые будут играть за «Спартак», а не за деньги»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил летнюю трансферную кампанию своего клуба. По словам итальянца, все возможное для усиления команды было сделано.

«В плане усиления мы сделали, что смогли. Конечно, всегда хочется большего. По разным причинам нам не удалось подписать нескольких новичков. Если Луан не хочет ехать в Россию, что я могу поделать? Остается развести руками. Такая же ситуация с М'Байе Ньянгом: он предпочел перейти в «Торино», чтобы остаться в Италии.

Я не являюсь менеджером в английском понимании. Я не могу сказать: «Хочу Неймара! Президент, дай двести миллионов!» Могу лишь сообщить руководству о позициях, которые требуют усиления, и назвать какие-то имена. Если за качественного игрока, который мне нравится, нужно выложить 25 миллионов, а их нет, то приходится искать других футболистов.

Я хочу видеть игроков, которые приходят играть не за деньги, а за «Спартак». Если футболист говорит, что придет лишь за 5 миллионов, пусть остается дома. Нужно держать баланс, нельзя позволить одному зарабатывать 7 миллионов, а другому — полтора», – считает Каррера.

«Спартак» после восьми туров РФПЛ идет на девятом месте таблицы.