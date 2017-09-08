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    Спаллетти готов доказать, что «Интер» отличная команда

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что его команда имеет отличный состав, способный бороться за самые высокие места.

    «Мои футболисты мотивированы и являются настоящими профессионалами. В ближайшее воскресенье на стадион придут 55-60 тысяч зрителей, выразив нам тем самым поддержку.

    Футболисты – это не просто автомобили или деньги. Если у нас были бы такие игроки, то мы быстро бы избавились от них.

    У меня подобралась отличная команда, и мы готовы доказать это. Мы усилились футболистами, которые соответствуют уровню «Интера», – заявил Спаллетти Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что в текущем сезоне «Интер» в первых двух турах Серии А одержал две победы. В матче третьего тура подопечные Спаллетти сыграют со «СПАЛом». Игра пройдет в воскресенье, 10 сентября, в Милане, в 13:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2017 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 8 сентября 2017, 13:03

      Успехов! Вперед и с песней!

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