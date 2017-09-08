«Эвертон» вернется к кандидатуре бывшего защитника «Рубина» в январе

Защитник «Порту» Иван Маркано мог оказаться в последний день августа в «Эвертоне», но стороны не успели уладить все нюансы этого трансфера, сообщает A Bola. Действующий контракт бывшего футболиста «Рубина» с клубом подходит к концу, что сделает 30-летнего игрока свободным агентом ближайшим летом.

«Порту» же рассчитывает продлить контракт с защитником. Представители английского клуба готовы вернуться к осуждению трансфера в январе.

В текущем сезоне Маркано провел четыре матча чемпионата Португалии, в которых забил гол и отдал одну результативную передачу.