Нобоа: «Первую неделю в России я провел на больничном с воспалением легких»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа признался, что не жалеет о переезде в Россию, хотя очень долго привыкал к местному климату и колориту.

«Когда я тренировался в детстве в Эквадоре, вообще ничего не знал о футболе в Европе. Попал туда благодаря сборной. Когда меня вызвали в национальную команду в первый раз, мы поехали на сбор в Испанию. Там ко мне подошел Бердыев, с которым я до недавнего времени работал вместе в «Ростове»: «Мне нравится, как ты играешь. Хочу, чтобы ты был в моей команде. Я много лет работаю в России, знаю, что твой контракт вот-вот закончится. Приезжай к нам в «Рубин». Я согласился без раздумий.

Вначале мне было очень тяжело! Представить себе не мог, что будет так холодно. Куда я попал?! Дома в Эквадоре обычно +33 градуса. Поэтому мне было холодно уже в +18. Когда приехал в Казань, здесь было –25! На мне был легкий джемпер. Когда я вышел из самолета, немедленно замерз. Слег с воспалением легких. Так что первую неделю в России я провел на больничном.

Когда я уехал из Эквадора в Россию, люди говорили: месяцев через шесть он вернется, у него не выйдет там закрепиться. Я же был очень настроен на то, чтобы добиться успеха и сделать себе имя в России.

Когда мы стали чемпионами, я испытывал невероятные эмоции. Я добился этого сам, без чьей-либо помощи: приехал в Россию и стал чемпионом. Никто не верил в меня, только семья и мои друзья. Теперь могу сказать: «Я сделал это!»

Пока я не уехал из Эквадора, не играл на том уровне, чтобы меня рассматривали как будущего основного игрока сборной. Всякий раз, когда я надеваю футболку сборной, у меня чувство, как будто это первый раз», – рассказал Нобоа.

Напомним, что Нобоа перебрался в Россию в 2007 году. Сейчас футболист женат на русской девушке Ольге, у пары двое детей.