Бош пока не знает о готовности Ярмоленко к матчу с «Фрайбургом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош рассказал о готовности новичка команды полузащитника Андрея Ярмоленко к дебюту в Бундеслиге.

«Сейчас уже все игроки, которые играли за сборные, вернулись в расположение команды, они находятся в хорошем состоянии. Сегодня Ярмоленко только бегал, потому что два дня назад у него был матч. Но мы о нем все знаем, и это был лучший вариант для клуба.

Пока не могу сказать, будет ли Ярмоленко готов к матчу с «Фрайбургом». Об этом я поговорю с ним уже завтра», – сказал специалист.

Напомним, Ярмоленко сменил киевское «Динамо» на «Боруссию» в августе.