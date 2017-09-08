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    Бош пока не знает о готовности Ярмоленко к матчу с «Фрайбургом»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош рассказал о готовности новичка команды полузащитника Андрея Ярмоленко к дебюту в Бундеслиге.

    «Сейчас уже все игроки, которые играли за сборные, вернулись в расположение команды, они находятся в хорошем состоянии. Сегодня Ярмоленко только бегал, потому что два дня назад у него был матч. Но мы о нем все знаем, и это был лучший вариант для клуба.

    Пока не могу сказать, будет ли Ярмоленко готов к матчу с «Фрайбургом». Об этом я поговорю с ним уже завтра», – сказал специалист.

    Напомним, Ярмоленко сменил киевское «Динамо» на «Боруссию» в августе.

    Источник: ua.tribuna

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    08.09.2017 06:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 8 сентября 2017, 08:41

      будет интересно посмотреть что он покажет!

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > David_Fio 8 сентября 2017, 09:36

      Он точно не замена Дембеле...он просто никакой

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > С-Пб on-line 8 сентября 2017, 11:06

      то что не замена - согласен, что никакой - не согласен! Напишу сюда же после дебюта!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > David_Fio 8 сентября 2017, 17:32

      Вот спецлом дебют его посмотрю, потом обсудим)

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > С-Пб on-line 8 сентября 2017, 17:34

      только давай ни одну игру, а первые три обсудим! потому что в первой он максимум на полтайма выйдет

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > David_Fio 11 сентября 2017, 10:33

      Ок, но первую не впечатлил...

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > С-Пб on-line 18 сентября 2017, 12:12

      Там он на немного вышел! Во второй игре считаю был лучшим на поле в своей команде и забил единственный ее гол, а в третьей отметился результативной передачей! Так что в целом, считаю, дебют удался!

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