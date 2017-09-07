Орлов: «Матч сборной России с «Динамо» – это от безысходности»

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил свое непонимание тем фактом, что сборная России провела товарищеский матч с московским «Динамо».

Напомним, встреча проходила 3 сентября на «Арене Химки» и завершилась победой команды Станислава Черчесова со счетом 3:0.

«На месте Мутко я бы не был доволен матчем сборной России с «Динамо», поскольку это просчет РФС. Такой матч национальная команда проводит с таким соперником, как московское «Динамо». Значит, не сумели ни с кем договориться, ссылаясь на то, что все заняты. Ну надо работать, ребята.

По всем методикам надо играть с сильными соперниками, но методики у нас на втором плане, поскольку футболом нередко занимаются люди, которые не играли, не тренировали и даже не имеют физкультурного образования. «Динамо» — это же вообще не соперник для сборной России. У них лучший игрок — это Панченко, а его забрали в сборную. Игра с «Динамо» — это от безысходности.

За Черчесова я рад, поскольку появился левый защитник Рауш из немецкого чемпионата, и это явный кандидат на место в основе сборной. У нас на этой позиции все время играют переквалифицированные полузащитники — Жирков и Комбаров, которые не умеют отбирать мяч, при всем к ним уважении», — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы».