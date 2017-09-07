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    Орлов: «Матч сборной России с «Динамо» – это от безысходности»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил свое непонимание тем фактом, что сборная России провела товарищеский матч с московским «Динамо».

    Напомним, встреча проходила 3 сентября на «Арене Химки» и завершилась победой команды Станислава Черчесова со счетом 3:0.

    «На месте Мутко я бы не был доволен матчем сборной России с «Динамо», поскольку это просчет РФС. Такой матч национальная команда проводит с таким соперником, как московское «Динамо». Значит, не сумели ни с кем договориться, ссылаясь на то, что все заняты. Ну надо работать, ребята.

    По всем методикам надо играть с сильными соперниками, но методики у нас на втором плане, поскольку футболом нередко занимаются люди, которые не играли, не тренировали и даже не имеют физкультурного образования. «Динамо» — это же вообще не соперник для сборной России. У них лучший игрок — это Панченко, а его забрали в сборную. Игра с «Динамо» — это от безысходности.

    За Черчесова я рад, поскольку появился левый защитник Рауш из немецкого чемпионата, и это явный кандидат на место в основе сборной. У нас на этой позиции все время играют переквалифицированные полузащитники — Жирков и Комбаров, которые не умеют отбирать мяч, при всем к ним уважении», — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2017 23:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 сентября 2017, 11:43

      Вот здесь полностью согласен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 сентября 2017, 11:21

      ну вот по делу сказал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 сентября 2017, 11:08

      Очень хорошо сказал,особенно про чинуш,- самонадеянных и бессовестных дармоедов-вредителей.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 8 сентября 2017, 07:05

      Это да

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 8 сентября 2017, 05:05

      Игра изначально была не нужна.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 сентября 2017, 00:38

      Повесили народ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2017, 00:28

      Ты прав, дедушка.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 8 сентября 2017, 00:12

      Согласен с Орловым!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 8 сентября 2017, 00:06

      Впервые согласен с Орловым ! видимо даже Сербия с Белоруссией заняты...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 7 сентября 2017, 23:57

      Незнаю, Жора ничем на хуже этого Рауша

      1
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