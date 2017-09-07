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    «Фенербахче» включился в борьбу с «Бешикташем» за Диего Косту

    Турецкий «Фенербахче» рассчитывает до конца трансферного окна в своем чемпионате (то есть до 8 сентября) заполучить нападающего английского «Челси» Диего Косту. Турки хотели бы взять испанского форварда в аренду до января.

    Как сообщается, в зимнее трансферное окно Коста на полноценный контракт переберется в мадридский «Атлетико», за который выступал до «пенсионеров».

    Ранее «Бомбардир» писал, что в оставшиеся часы турецкого окна арендовать Косту намерен и «Бешикташ».

    Источник: Calciomercato

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    07.09.2017 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 сентября 2017, 00:59

      Ага, крутой будет дуэт Коста-Дзюба. Всех порвут, да и ещё ЛЧ в следующем году выиграют

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      Рейтинг: +67293

      portero 8 сентября 2017, 00:35

      хороший футболист.. но гавнистый по характеру , тяжело ему, в Атлетико к нему подход есть на понятном сленге всё объясняют

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