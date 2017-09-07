«Фенербахче» включился в борьбу с «Бешикташем» за Диего Косту

Турецкий «Фенербахче» рассчитывает до конца трансферного окна в своем чемпионате (то есть до 8 сентября) заполучить нападающего английского «Челси» Диего Косту. Турки хотели бы взять испанского форварда в аренду до января.

Как сообщается, в зимнее трансферное окно Коста на полноценный контракт переберется в мадридский «Атлетико», за который выступал до «пенсионеров».

Ранее «Бомбардир» писал, что в оставшиеся часы турецкого окна арендовать Косту намерен и «Бешикташ».