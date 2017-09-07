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    Нани летом был готов перейти в «Локомотив», но руководство клуба отказалось от игрока

    Как стало известно, летом московский «Локомотив» мог усилиться полузащитником на тот момент испанской «Валенсии» Нани, взяв его в аренду.

    С португальцем и его агентом была достигнута необходимая договоренность, равно как и с «летучими мышами», однако в последний момент руководители российского клуба отвергли вариант с этим футболистом.

    Причина – высокая зарплата Нани и его внушительный по футбольным меркам возраст (31 год). Когда «Локомотив» отказался от португальца, тот перешел на правах аренды в итальянский «Лацио».

    Источник: Sports.ru

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    07.09.2017 20:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 8 сентября 2017, 14:34

      Дауны чтоль?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2017, 00:35

      Правильно сделали, он давно уже "не тот".

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 7 сентября 2017, 22:02

      Если правда, то зря.И игрок неплохой, и с точки зрения футбольного маркетинга хороший был бы ход

      2
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 сентября 2017, 21:33

      няню

      -1
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 7 сентября 2017, 21:23

      ладно через пару лет РОНАЛДУ возьмем

      0
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