Нани летом был готов перейти в «Локомотив», но руководство клуба отказалось от игрока

Как стало известно, летом московский «Локомотив» мог усилиться полузащитником на тот момент испанской «Валенсии» Нани, взяв его в аренду.

С португальцем и его агентом была достигнута необходимая договоренность, равно как и с «летучими мышами», однако в последний момент руководители российского клуба отвергли вариант с этим футболистом.

Причина – высокая зарплата Нани и его внушительный по футбольным меркам возраст (31 год). Когда «Локомотив» отказался от португальца, тот перешел на правах аренды в итальянский «Лацио».