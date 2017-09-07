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    Бердыев: «Хорошо знаю новичка «Спартака» Рошу, это нестандартный парень»

    Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии матча 9 тура РФПЛ против московского «Спартака» рассказал, в частности, о готовности своей команды к игре и охарактеризовал новичка красно-белых Педро Рошу.

    «К сожалению, есть травмированные игроки, кто-то не успел восстановиться. Но работаем с теми, кто есть. Изменился ли «Спартак»? Я не слежу за «Спартаком», меня больше своя команда интересует. Есть изменения, но в целом «Спартак» есть «Спартак» и манера игры такая же.

    Является ли для меня особенным матч против Массимо Карреры? Нет, не особенный, а обычный матч. Но итальянская школа мне ближе, да. Успел ли изучить новичка «Спартака» Рошу? В целом я его хорошо знаю по Бразилии и это достаточно нестандартный парень, который умеет и отдать, так и забить. Талантливый игрок и мы ждем его на поле в матче против нас», – заявил специалист.

    Игра «Спартак» – «Рубин» состоится 9 сентября и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    07.09.2017 19:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 8 сентября 2017, 14:32

      ...но у нас нет денег.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 сентября 2017, 10:51

      Если Бердыев говорит значит парень стоит того. Надеюсь быстро адаптируется и начнёт приносить пользу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100698

      zigbert 7 сентября 2017, 19:49

      Бордыев зря не скажет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 сентября 2017, 19:26

      Надеюсь он откроет счет в нашем чемпионате уже в игре с Рубином.

      9
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