Бердыев: «Хорошо знаю новичка «Спартака» Рошу, это нестандартный парень»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии матча 9 тура РФПЛ против московского «Спартака» рассказал, в частности, о готовности своей команды к игре и охарактеризовал новичка красно-белых Педро Рошу.

«К сожалению, есть травмированные игроки, кто-то не успел восстановиться. Но работаем с теми, кто есть. Изменился ли «Спартак»? Я не слежу за «Спартаком», меня больше своя команда интересует. Есть изменения, но в целом «Спартак» есть «Спартак» и манера игры такая же.

Является ли для меня особенным матч против Массимо Карреры? Нет, не особенный, а обычный матч. Но итальянская школа мне ближе, да. Успел ли изучить новичка «Спартака» Рошу? В целом я его хорошо знаю по Бразилии и это достаточно нестандартный парень, который умеет и отдать, так и забить. Талантливый игрок и мы ждем его на поле в матче против нас», – заявил специалист.

Игра «Спартак» – «Рубин» состоится 9 сентября и начнется в 19:00 по Москве.