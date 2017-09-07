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    «Манчестер Юнайтед» выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества, капитанская повязка клуба будет окрашена в цвета организации

    Английский клуб «Манчестер Юнайтед» выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества. Как сообщает пресс-служба команды, капитанская повязка «красных дьяволов» будет окрашена в цвета организации.

    Ранее полузащитник «МЮ» Поль Погба выступил со словами солидарности в адрес геев.

    Погба поддержал геев необычной прической. Как вам?

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    07.09.2017 16:46
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 сентября 2017, 19:25

      Как же они будут играть в Москве, наши дебильные "правоохранители" могут счесть это пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних? Или матч покажут с ограничением" +18" ?

      0
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      Рейтинг: -5

      Егориус 7 сентября 2017, 23:50

      Утка

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 сентября 2017, 22:29

      Всё это очень напоминает относительно свежий одесский анекдот:
      - Изя, ты слышал, Мойша таки пидарас!
      - Шо, взял денег в долг и не вернул?
      - Не, я в хорошем смысле этого слова!

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 7 сентября 2017, 20:52

      ну а как иначе.главная то горбоносо-пидористическая палка в составе красных....теперь гомиков)дело только повязкой можно не ограничивать.скоро и в дырки долбится на разминке начнут

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 сентября 2017, 20:06

      А свои ягодицы футболисты вместе с тренерским штабом не будут публично раздвигать? Нежно... :-))) И на поле вместо силовой борьбы и подкатов обращаться к соперникам: "Уйди, противный..." :-)))

      1
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      Рейтинг: +139

      veksus 7 сентября 2017, 20:03

      Что простите??? Может ещё в целях поддержки этим пид@@рам бесплатный вход на отдельный сектор сделаем

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 сентября 2017, 19:25

      надеюсь наши клубы до такого не дойдут

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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 7 сентября 2017, 19:13

      Кто там капитан МЮ нынче? Если нормальный мужик - то я ему сочувствую

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      Рейтинг: +139

      Антон Л 7 сентября 2017, 19:13

      Ититвашумать! Докатились. МЮ рекламирует педиков...

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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 7 сентября 2017, 18:55

      Продажи маек с логотипом Манчестер Юнайтед среди эгегеев резко увеличатся

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