«Манчестер Юнайтед» выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества, капитанская повязка клуба будет окрашена в цвета организации

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества. Как сообщает пресс-служба команды, капитанская повязка «красных дьяволов» будет окрашена в цвета организации.

Ранее полузащитник «МЮ» Поль Погба выступил со словами солидарности в адрес геев.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 7 сентября 2017 г.

Погба поддержал геев необычной прической. Как вам?