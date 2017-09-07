«Манчестер Юнайтед» выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества, капитанская повязка клуба будет окрашена в цвета организации

Как же они будут играть в Москве, наши дебильные "правоохранители" могут счесть это пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних? Или матч покажут с ограничением" +18" ?
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества. Как сообщает пресс-служба команды, капитанская повязка «красных дьяволов» будет окрашена в цвета организации.
Ранее полузащитник «МЮ» Поль Погба выступил со словами солидарности в адрес геев.
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— Manchester United (@ManUtd) 7 сентября 2017 г.
Погба поддержал геев необычной прической. Как вам?