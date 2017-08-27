Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погба поддержал геев необычной прической. Как вам?


    5
    Голосов: 1
    27.08.2017 10:30
    Помимо крутой игры в футбол лидер «МЮ» заметен благодаря активной правозащитной позиции.

    Вчера «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» со счетом 2:0, а Поль Погба впервые появился на поле с новой прической. На голове у полузащитника сборной Франции был выстрижен хэштег #equal – «#равный». Таким образом игрок выступил в поддержку футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией и равноправия в спорте.

    Вот что Поль думает о проблеме отношения к геям в футболе:

    «Пока мне не доводилось сталкиваться с геями на футбольных полях, но, на мой взгляд, это такие же люди и им должно быть комфортно в той сфере деятельности, где они работают. Их нужно уважать. Никого не должно волновать, что творится у них в личной жизни. Пусть будет взаимное уважение».

    Красота на голове Погба со всех ракурсов:

    К слову, недавно в английском футболе появился арбитр с нетрадиционной сексуальной ориентацией – Райан Аткин. Он работает на уровне Футбольной Лиги, выступая в роли четвертого судьи, а также самостоятельно обслуживает матчи Северной и Южной Национальных Лиг (шестой дивизион). Вот что Райан рассказал о своем каминг-ауте:

    «Я слегка переживал за реакцию фанатов и общества в целом, но пока что она оказалась крайне позитивной и, вероятно, даже лучше, чем я ожидал.

    От негатива или гомофобных замечаний никуда не деться – особенно в социальных сетях. Но это лишь укрепляет нашу потребность в позитивных комментариях и доказывает, что представители ЛГБТ есть в спорте».

    Еще один важный момент на гей-тематику – наш недавний текст о первом английском футболисте-гее, который не выдержал травли и покончил с собой. Обязательно почитайте и оставьте комментарий (который мы все равно удалим, если он будет содержать оскорбления или нецензурную лексику).

    Хесус Томильеро – первый испанский арбитр-гей, не избежавший массовой травли

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Telegraph Football, Sports.ru
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 28 августа 2017, 17:18

      Гомосячество- это болезнь и её нужно не поддерживать-а лечить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 августа 2017, 12:05

      "Пока мне не доводилось сталкиваться с геями" - ну вот и с какого тогда перепуга тебя это начало заботить? .... Хрен с ними с геями, вот больше всего всякие медийные, публичные личности и напрягают своими посылами - "А давайте я вам про геев расскажу" - вот это и есть пропаганда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Хет 28 августа 2017, 09:49

      Может он и сам нет - нет, да и да)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 27 августа 2017, 22:40

      Как-будто в мире проблем больше нет, кроме того с кем кто, когда и как... Плевать на геев, веганов, феменисток, кремлеботов и прочую фигню.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 27 августа 2017, 21:36

      Геям и тем кто их благотворит место на колу или в костре!!! Погба - ты стал ещё более большой мразотой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 27 августа 2017, 21:10

      Гомик - он и в Африке гомик...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 27 августа 2017, 19:49

      Поль жжот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      19asmodey54 27 августа 2017, 19:12

      пусть ведут себя достойно, не выпячивают свою"болезнь" и все будет нормально!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      19asmodey54 27 августа 2017, 19:09

      банан ему в дупло!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 27 августа 2017, 17:27

      А как ты будешь с ними в одной раздевалке переодеваться???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11